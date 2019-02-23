PKK'ya ağır darbe
|23 Şubat 2019 08:46
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 17 mağara, sığınak ve barınak bulundu. Operasyonda, bölücü terör örgütüne ait bazıları betonarme yapıda, tavanı saçlarla çevrili, içinde yaşam alanları bulunan 17 mağara, sığınak ve barınak tespit edildi. Üç istikametten girişi ve çıkışı bulunan, tahkim edilmiş mağaralarla sığınaklarda bir kısmı amonyum nitrat ve çivi ile güçlendirilerek hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneğiyle bunların yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu. Aramalarda ayrıca bir Doçka uçaksavar silahı namlusu, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 ton mazot, patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere 500 metre kablo, örgütsel doküman ve bölge haritalarıyla çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Barınak ve sığınaklar ile malzemeler imha edildi.
Yine Şırnak'ın Gabar Dağı'nda, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
SEKVAN KÜDEN
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