2020'de kripto düzenlemesi gelebilir

Dünyada İsviçre, Japonya, Malta, Estonya, Slovenya ve Singapur gibi ülkeler blockchain ve kripto paralar konusunda oldukça hızlı adımlar atıyor. Birçok ülke ise henüz bu 'gri' sayılabilecek alana temkinli yaklaşıyor. AB, Rusya ve Türkiye bu ülkeler arasında. Temkinli de olsalar henüz bu ülkeler arasında 'yasak' koyan yok. Bu ülkelerdeki ekonomiyi düzenleyen kurumlar da izleme evresinde. Ancak tünelin ucundaki ışık da biraz biraz kendini göstermeye başlıyor.

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, üye sayılarının 575 binlere geldiğini ve yeni üye gelmeye devam ettiğini belirtti. "Sisteme ayda 5 bin kişi ekleniyor" diyen Güneri şöyle konuştu: "Türkiye'de regülasyon tarafında yeni gelişmeler olabilir ama zor bir alan. Global pazarda da durum böyle. Türkiye'de henüz bu bir para birimi mi emtia mı? Onun ayrımı sorulduğunda ben de tam cevap veremiyorum. Bu nedenle BDDK mı SPK mı yoksa başka bir kurum mu bu işin düzenleyicisi olacak henüz o belli değil. Bu işi biz regüle ettik demek de istemiyor kurumlar. Bunu da anlıyorum. Çok fazla kişinin bu işe girmesini istemiyorlar. Avrupa Birliği şu anda araştırıyor. 2019 hazırlık, 2020'nin başı düzenleme gelecek gibi. Benim tahminim Avrupa'nın ardından bizde de 2020'de bir düzenleme gelebilir."

YÜZDE 20 AKTİF KULLANICI

İnsanların kripto paralara olan ilgisinin fiyatın kötü olduğu düşünüldüğü zaman da devam etmesinin umut verici olduğunun altını çizen Güneri, "Potansiyel hala çok yüksek. 575 bin müşterinin 100 bini aktif kullanıcı. Globalde bakıldığında da durum böyle. Global ölçekte iyi durumdayız ama çok da gösterildiği kadar büyük değil Türkiye piyasası. Ripple, Türkiye tahtası dünyada ilk 11'deydi. Bizim yatırımcımız volatiliteyi seviyor. Küçük yatırım ile al-sat yapıyor.

Türkiye'de altıncı para birimlerini çıkardıklarını belirten Güneri, "Bu para birimlerine de talep dünyadakilere benzer seviyede" dedi.

BITCOIN'CİLER ALTINCI

İstanbul Üniversitesi ile bitcoin kullanıcıları hakkında bir araştırma yaptıklarını belirten Özgür Güneri, "Araştırmaya göre; Türkiye bankacılık sektörüne ve Türk Lirası'nın geleceğine güven, memnuniyet ve beklenti üst seviyede yer alıyor. Bitcoin kullanıcısı olanlar ise olmayanlara göre Türkiye ekonomisine yüzde 30 daha çok güveniyor. Bitcoin kullanıcılarının tasarruflarında döviz ve altın hesabı ön plana çıkarken Bitcoin kullanmayanların Türk Lirası ile tasarrufu tercih ettiği görülüyor" şeklinde konuştu. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu kripto parayı sanal para ve internet parası olarak tanımlarken, sadece yüzde 12'sinin aklına bitcoin geliyor.

"BEŞ BÜYÜK BANKANIN HAKİMİYETİ BİTECEK"

Kripto para alanında dünyanın en etkili beş isminden biri olarak kabul edilen İngiltere Merkez Bankası eski Danışmanı, ünlü yatırımcı Cal Evans, blockchain teknolojisinin en hızlı gelişeceği alanın bankacılık olacağını söyledi. Lojistik, sigortacılık, kamu gibi alanlarda da blockchain teknolojisinin yaygınlaştığını belirten Evans, "Özellikle para transferi alanında hızlı gelişmeler olacak. Şu andaki SWIFT sisteminde beş büyük bankanın kazandığını görüyorsunuz. Para onların üzerinden geçmek zorunda. Her döviz işlemi Deutsche Bank ve HSBC gibi bankalardan gidiyor. Para transferinde hem zaman hem de maliyet avantajı sağlanacak. Aynı zamanda şeffaf olacak her şey" dedi. Evans'a göre bankacılık sektörünün ardından blockchain teknolojisini kullanacak ikinci en büyük alan ise kamu.

BARIŞ ERGİN