29 yaş altı gençlerden iş kuranlarda Devlet teşviği

Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödenecek. Böylece genç girişimci bir yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapacak. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, 2019 yılı için 10 bin 591 lira 78 kuruşu bulacak. Genç girişimcinin her ay 882 lira 65 kuruşluk prim ödemesi cebinde kalacak.

İŞTE TEŞVİK MİKTARI

Genç girişimcilerin teşvik miktarının hesabı ise brüt asgari ücrete göre yapılıyor. İşte devletin ödeyeceği teşvik miktarının hesabı...

Brüt asgari ücret: 2.558,40 TL

Aylık prim:ç2.558,40 X %34,5 = 882,65 TL

Yıllık prim: 882,65 X 12 = 10.591,78 TL

Devletin vereceği destek: 10.591,78 TL

3 YIL VERGİDEN MUAF

Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaşarası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemeyecek. Burada iş kurdukları tarihte 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Vergi ve prim desteği için aranan şartlar ise özetle şöyle: İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. Bu şartlar yerine getirilince 75 bin liranın altında kazanç elde edilse bile yıllık beyanname gerekiyor.

HESAP NASIL YAPILIYOR?

İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. Bunun altında kazanç elde edildiğinde istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmiyor. 75 bin liranın üzerinde kazanç elde edildiğinde ise kalan miktar gelir vergisine tabi oluyor.

Böylece 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 16 bin 550 lira olacak.

Örneğin 150 bin liralık fatura kesen bir gencin işletme giderleri 50 bin lira ise bu gencin vergi matrahı 100 bin lira değil 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenecek. Bu istisna tutar gider olarak gösterilecek.

2019 yılında takvim yılı içerisinde 75.000 TL gelir elde edilmiş olsun. 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlasına % 27 gelir vergisi ödenir.

35.000 x 0.27 = 9.450 TL

7.100 TL + 9.450 TL = 16.550 TL (40.000 TL'si için 7.100 TL) vergi öder.

3 yıllık kazanç: 16.550 x 3= 49.650 TL