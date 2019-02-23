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FETÖ'nün Makedonya'daki sesi sustu

FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki gazetesi "Zaman Makedonya" maddi imkansızlıkları öne sürerek basılı yayını kapatma kararı aldı. Türk kurum kuruluşlarının etkin mücadelesine dayanamayan ve Makedonyalı Türklerin büyük tepkisiyle karşı karşıya kalan örgüt yapılanması, dağılma sürecine girdi
 23 Şubat 2019 09:30
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FETÖ'nün Makedonya'daki sesi sustu

Kısa bir süre önce Üsküp'ün bir çok noktasından görünen tabelalarını indiren FETÖ'cü Zaman Makedonya gazetesi maddi imkansızlıkları öne sürerek basılı yayınlarını durdurma kararı aldı.

İnternet sitesinden yapılan açıklamayla yayınlarına dijital ortamda devam edeceklerini belirten gazete yönetimi, önümüzdeki günlerde son kez okuyucularıyla buluşacaklarını kaydetti.

"SON FETÖ'CÜ TEMİZLENENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Zaman Makedonya'nın basılı yayınlarını durdurma kararının ardından SABAH'a konuşan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, örgütün dağılma sürecine girdiğini belirterek şunları söyledi: "Uzun yıllardır terör örgütünün sesi olan Zaman Makedonya'nın maddi gerekçeleri öne sürerek basılı yayınlarını durdurma kararı aldığını öğrendik. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde FETÖ'ye olan yoğun baskısı Kuzey Makedonya'da da böylece sonuç vermeye başladı. Eli kanlı terör örgütü köşeye sıkışmış durumda, Makedonya'daki Türk soydaşlarımızın, STK'larımızın, kurum ve kuruluşlarımızın örgüte yönelik mücadelesi yapılanmayı dağılma aşamasına getirmiştir. Son FETÖ'cü de Balkanlar'dan temizlenene kadar biz mücadelemizi gerek hukuk yoluyla gerekse diplomasiyle sürdürmeye devam edeceğiz."

FURKAN HAYKIR

Sabah
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