İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Burhanettin Tokmak vefat etti
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik'in başkanlığında 20.02.2019 çarşamba günü yapılan mesleki değerlendirme toplantısı esnasında kalp krizi geçiren Başkontrolör Burhanettin Tokmak tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi
|23 Şubat 2019 09:16
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Uzun yıllar belediyelerde inceleme, denetim ve soruşturma görevleri yapan Başkontrolör Burhanettin Tokmak aynı zamanda birçok seminer verdi ve çeşitli mesleki dergilerde de makaleleri yayınlandı.
Hayata veda eden Burhanettin Tokmak'ın son sözleri genç meslektaşları için
oldu. Burhanettin Tokmak 21.02.2019 Perşembe günü ikindi namazına müteakip Karşıyaka
mezarlığında defnedildi.
Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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