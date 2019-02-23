Firari FETÖ'cüye AİHM'den ret

FETÖ'cü Murat Okumuş'un babası, oğlunun devlet tarafından kaçırıldığı ve olaya ilişkin etkili bir soruşturma yapılmadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) 21 Ağustos 2017 tarihinde tedbir talepli başvuruda bulundu. AİHM, 18 Eylül 2017 tarihinde başvuranın tedbir talebini reddederken, başvuruyu öncelikli prosedürde incelemeye karar verdi. AİHM, 4 Aralık 2017 tarihinde de esastan savunma yapılmak üzere başvuruyu Hükümete tebliğ etti. AİHM, soruşturma sürecine ilişkin detaylı soruların yanı sıra bu kişinin devlet tarafından kaçırılıp kaçırılmadığını ve adı geçen araçların devlete ait olup olmadığını sordu. Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen hükümet savunmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğu, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin hukuk içinde yürütüldüğü vurgusu yapıldı. Savunmada, Murat Okumuş'un, resmi kayıtlara göre olay tarihinde ve hala aranan bir FETÖ şüphelisi olduğu belirtildi.

BAŞVURUYU TAKİP ETMEYİNCE DOSYA DÜŞTÜ

Türkiye'nin AİHM'e gönderdiği görüşe karşı, Okumuş'un babası ise herhangi bir cevap vermedi. Bunun üzerine AİHM, önceki gün açıkladığı kararında, başvuranın başvurusunu takip etmediği, başvurunun insan haklarına saygı açısından incelemeye devam etmeyi gerektirecek özel bir neden taşımadığını da belirterek başvuru hakkında düşme kararı verdi.

Osman Özgan