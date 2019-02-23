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Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde elma tanzimi açıklamasının ardından harekete geçildi
 23 Şubat 2019 09:50
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Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak

Isparta'da depolarda bekleyen 400 bin ton elma, üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında alınarak ülke genelinde tüketiciye uygun fiyatla satılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da verdiği elma tanzimi talimatı sonrası harekete geçildi.
Elmalar, İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktalarında satılmak üzere üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında kaliteye göre satın alınacak.

UYGUN FİYATLA SATILACAK
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gerekli anlaşmanın sağlandığını ve elma alımlarının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.
İhlas Haber Ajansı
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