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Balkonda intihar girişimi son anda önlendi
Hatay'da, ailesiyle tartışan ve intihara kalkan şahıs, yakınları ve polisin ikna etmesi üzerine eyleminden vazgeçti.
|23 Şubat 2019 10:33
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Hatay'da, ailesiyle tartışan ve intihara kalkan şahıs, yakınları ve polisin ikna etmesi üzerine eyleminden vazgeçti.
Olay, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle tartışan 32 yaşındaki Mustafa Ç, evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Yakınları ve polis tarafından yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu ikna edilen Mustafa Ç. önce hastaneye, ardından emniyete götürüldü.
Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç. daha sonra serbest bırakıldı.
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