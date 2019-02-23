Adliye bahçesindeki kavgada bir kişi tutuklandı
|23 Şubat 2019 10:43
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Kırklareli'nde, adliye bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi darbederek yaraladığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 yıl önce N.G, R.G, V.G, F.A, B.U. ile C.A, F.A. ve K.M. arasında çıkan kavga sonrası şüpheliler, geçen günlerde haklarında açılan dava nedeniyle adliye binasına geldi.
Adliye bahçesinde karşılaşan şüpheliler arasında çıkan sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine N.G, R.G, V.G, F.A ve B.U, diğer şüpheli C.A'yı darbetti.
Daha sonra bölgeden kaçan şüphelilerden N.G, olaydan bir gün sonra emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.
N.G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelinin adliye binasındaki işlemleri sırasında, çok sayıda özel harekat ile çevik kuvvet polisi geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla karışan diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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