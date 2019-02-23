1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'FETÖ elebaşı ile diğer üyelerin iade konusunu da gündeme getirdik'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık. FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iade konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz
 23 Şubat 2019 10:44
Yazdır
'FETÖ elebaşı ile diğer üyelerin iade konusunu da gündeme getirdik'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'deki görüşmelerine ilişkin, "Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık." dedi.

Akar, AA muhabirine, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Firari FETÖ'cüye AİHM'den ret
23 Şubat 2019 09:45		 FETÖ'nün Makedonya'daki sesi sustu
23 Şubat 2019 09:30
PKK'ya ağır darbe
23 Şubat 2019 08:46		 FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
23 Şubat 2019 00:11
Komiser Yardımcılığı'na Geçiş Sınavı'nda 18 tutuklama
22 Şubat 2019 19:25		 Sakarya'daki FETÖ davasında karar
22 Şubat 2019 18:28
Kastamonu'daki FETÖ davasında karar
22 Şubat 2019 17:32		 15 Temmuz gazisinin 'dava' isyanı
22 Şubat 2019 16:29
Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı
22 Şubat 2019 16:26		 FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası
22 Şubat 2019 13:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu
Malatya'da deprem
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
Babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk: Niyetim öldürmek değildi
Firari FETÖ'cüye AİHM'den ret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saç ektirme 3
kadın gibi kadın 6
instagram 3
istanbul 4
Recep Tayyip Erdoğan 1
Milliyetçi hareket partisi MHP 8
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 4
bir şarkıda takılıp kalmak 3
fuat oktay 1
gök kubbede hoş bir sada bırakmak 2
SON İLANLAR
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Lima San 8 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam