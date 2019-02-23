'FETÖ elebaşı ile diğer üyelerin iade konusunu da gündeme getirdik'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık. FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iade konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz

'FETÖ elebaşı ile diğer üyelerin iade konusunu da gündeme getirdik' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık. FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iade konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz 23 Şubat 2019 10:44 Devamını gör