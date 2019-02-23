Van'da merkezli PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
|23 Şubat 2019 10:50
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Van merkezli PKK/KCK operasyonu
- Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
VAN (AA) - Van merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli olmak üzere Manisa, İstanbul ve Bursa'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
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