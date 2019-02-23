1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da merkezli PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
 23 Şubat 2019 10:50
Yazdır
Van'da merkezli PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Van merkezli PKK/KCK operasyonu

- Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli olmak üzere Manisa, İstanbul ve Bursa'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay, Bolu'da yakalandı
23 Şubat 2019 11:22		 'FETÖ elebaşı ile diğer üyelerin iade konusunu da gündeme getirdik'
23 Şubat 2019 10:44
Firari FETÖ'cüye AİHM'den ret
23 Şubat 2019 09:45		 FETÖ'nün Makedonya'daki sesi sustu
23 Şubat 2019 09:30
PKK'ya ağır darbe
23 Şubat 2019 08:46		 FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
23 Şubat 2019 00:11
Komiser Yardımcılığı'na Geçiş Sınavı'nda 18 tutuklama
22 Şubat 2019 19:25		 Sakarya'daki FETÖ davasında karar
22 Şubat 2019 18:28
Kastamonu'daki FETÖ davasında karar
22 Şubat 2019 17:32		 15 Temmuz gazisinin 'dava' isyanı
22 Şubat 2019 16:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu
Firari FETÖ'cüye AİHM'den ret
Gıda üsleri geliyor
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lanetlemek 2
Recep Tayyip Erdoğan 1
kadın susarak gider 1
ümit 3
yellenmek 4
kuru vaatte bulunmak 1
gök kubbede hoş bir sada bırakmak 2
pentagram 1
mücadele 2
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 4
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Lima San 8 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam