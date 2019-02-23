50'yi aşkın Türk uzman Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak
|23 Şubat 2019 11:00
|Yazdır
Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi'nde (NRNU MEPhI) nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesinden 50'yi aşkın Türk uzmanın Akkuyu Nükleer AŞ'de göreve başlayacağı bildirildi.
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamada, NRNU MEPhI'de nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesine Moskova'da diplomalarının takdim edildiği belirtildi.
Diplomalarını alan mezunlar arasında Vietnam ve Moğolistan'dan gelen öğrencilerin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'de 50'yi aşın Türk uzmanın da göreve başlayacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen NRNU MEPhI Üniversitesi Rektörü Mikhail Strikhanov, "Aramızdaki iş birliği devam edecektir. Siz de ülkelerinizde görevlerinizin başındayken MEPhI ile ortak çalışmaları yürütmeye sürdüreceksiniz. Çoğunuzu, ülkelerinizdeki üniversitelerde profesör olarak ve nükleer endüstrinin birer sorumlu çalışanı olarak saygıyla selamlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Diplomasını alan Türk mezunlardan Gülben Yıldız da geleceklerini Türkiye'deki nükleer santral projesine bağladıklarını vurgulayarak, "Vazifemiz, edindiğimiz bilgileri kullanarak ülkemize yarar sağlamaktır. Türkiye'ye komşu olan ülkelerin nerdeyse tamamında nükleer santraller mevcuttur ve Türkiye'nin nükleer enerji üretimine ihtiyacı vardır. Nükleer santraller temiz ve güvenilir enerji kaynağıdır. Akkuyu nükleer santrali ise dünyanın en güvenli santrallerinden biri olacaktır." görüşüne yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Reeder ilk akıllı cep telefonu 'P 13 Life'ın üretimine başladı
22 Şubat 2019 13:23
|Hava savunmada simülatör ihracatı
21 Şubat 2019 23:11
|Keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın ismi verildi
21 Şubat 2019 14:55
|Daha uzun dayanan güçlü pil geliştirildi
21 Şubat 2019 13:50
|Milli SİHA'dan eksi 17 derecede tam isabet
21 Şubat 2019 13:24
|Huawei'deki özellik iPhone'a geliyor
20 Şubat 2019 23:01
|Türk mucitlerin ürettiği kumaşı Alman Ordusu kullanıyor
20 Şubat 2019 21:53
|Yapay zekanın yapay zekayla savaşı
20 Şubat 2019 07:10
|İşte Apple analisti Kuo'ya göre bu yıl çıkacak olan yeni ürünler
19 Şubat 2019 17:08
|İstanbul Üniversitesi, CERN'deki CMS deneyinin tam üyesi oldu
19 Şubat 2019 14:08