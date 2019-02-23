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Yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay, Bolu'da yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay, Bolu'da yakalandı
 23 Şubat 2019 11:22
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Yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay, Bolu'da yakalandı

İstanbul merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay Bolu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında yakalama kararı çıkarılan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli astsubay Y.C, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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