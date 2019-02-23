1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya hesapları üzerinden bankaların sahte reklam linklerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
 23 Şubat 2019 11:55
Yazdır
Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya hesapları üzerinden bankaların sahte reklam linklerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Banka reklamlarını kullanarak vurgun yapmışlar

Konuya ilişkin Başsavcılık yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sosyal medya platformlarında bazı dolandırıcılar tarafından bankalara ait reklamların yayınlandığı ve vatandaşların bu reklamlara ilişkin linkler vasıtasıyla internet bankacılığına giriş yapmaları halinde araba ve para ödülü kazanacaklarının belirtildiği kaydedildi. Bu linklere bağlantı yapan banka müşterilerinin phishing sitelere yönlendirildiği ve bu siteler vasıtasıyla internet bankacılığı hesap bilgileri ile banka tarafından gönderilen tek kullanımlık SMS şifrelerinin temin edildiği, temin edilen bu bilgiler kullanılarak web/mobil bankacılık uygulamaları üzerinden şüpheli hesaplara para transferlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

4 ayrı suçtan soruşturma

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak/Yönetmek", "Suç Örgütüne Üye Olmak", "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinden elde edilen verilerle toplam 18 şüphelinin bu organizasyon içerisinde yer aldığı, şüphelilerin 11 farklı müşteki zararına eylemde bulundukları ve 184.050,00 TL değerinde maddi çıkar sağladıkları vurgulandı. Şüphelilerin suçtan elde etmeye çalıştıkları 416.500,00 TL değerinde paranın ise alınan tedbirlerle bloke işlemine tabi tutularak vatandaşların mağduriyetinin önlendiği belirtildi.

11 şüpheli tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde 19 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen es zamanlı operasyon kapsamında 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ına gönderilen ve tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 16 şüpheliden 11'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Reina'daki terör saldısını hayatını kabusa çevirdi
23 Şubat 2019 13:00		 'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
23 Şubat 2019 12:29
İstanbul Havalimanı'nda ilk aşamada 16 bin kişiye istihdam
23 Şubat 2019 12:27		 Adliye bahçesindeki kavgada bir kişi tutuklandı
23 Şubat 2019 10:43
Balkonda intihar girişimi son anda önlendi
23 Şubat 2019 10:33		 Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
23 Şubat 2019 10:03
Babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk: Niyetim öldürmek değildi
23 Şubat 2019 08:00		 Hatay'da ganyan bayi işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü
22 Şubat 2019 20:46
Kırmızı ışıkta bekleyen araca ateş: 1 kişi hayatını kaybetti
22 Şubat 2019 19:55		 Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
22 Şubat 2019 19:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu
Firari FETÖ'cüye AİHM'den ret
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Gıda üsleri geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pentagram 1
istanbul 4
evdeki tüm tamirat işlerini yapabilen insan 1
twitter 1
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 1
stokçu 1
kıvılcım nickli yazar 2
kuru vaatte bulunmak 1
instagram 3
kemal tahir 1
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Lima San 8 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam