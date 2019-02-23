Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı
|23 Şubat 2019 11:55
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Sosyal medya hesapları üzerinden bankaların sahte reklam linklerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Banka reklamlarını kullanarak vurgun yapmışlar
Konuya ilişkin Başsavcılık yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sosyal medya platformlarında bazı dolandırıcılar tarafından bankalara ait reklamların yayınlandığı ve vatandaşların bu reklamlara ilişkin linkler vasıtasıyla internet bankacılığına giriş yapmaları halinde araba ve para ödülü kazanacaklarının belirtildiği kaydedildi. Bu linklere bağlantı yapan banka müşterilerinin phishing sitelere yönlendirildiği ve bu siteler vasıtasıyla internet bankacılığı hesap bilgileri ile banka tarafından gönderilen tek kullanımlık SMS şifrelerinin temin edildiği, temin edilen bu bilgiler kullanılarak web/mobil bankacılık uygulamaları üzerinden şüpheli hesaplara para transferlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
4 ayrı suçtan soruşturma
"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak/Yönetmek", "Suç Örgütüne Üye Olmak", "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinden elde edilen verilerle toplam 18 şüphelinin bu organizasyon içerisinde yer aldığı, şüphelilerin 11 farklı müşteki zararına eylemde bulundukları ve 184.050,00 TL değerinde maddi çıkar sağladıkları vurgulandı. Şüphelilerin suçtan elde etmeye çalıştıkları 416.500,00 TL değerinde paranın ise alınan tedbirlerle bloke işlemine tabi tutularak vatandaşların mağduriyetinin önlendiği belirtildi.
11 şüpheli tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest
İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde 19 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen es zamanlı operasyon kapsamında 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ına gönderilen ve tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 16 şüpheliden 11'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.
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