Erdoğan'dan 'Tersane İstanbul' açıklaması
|23 Şubat 2019 12:00
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, "Proje İstanbul'umuzun marka değerini artırmakla kalmayacak, inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır. Projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Açıkçası bugünkü şu manzara, Türkiye'de yegane varlık gayesi, hizmet- yatırım düşmanlığı olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde de aynısını yaptılar. Aynı şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptılar. Çünkü bunların işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP'yi görürsünüz." diye konuştu.
"Şimdi İzmir'in Körfez'ine bakın. Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İşte onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir ki biz İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz.
Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz."
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