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'Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik." dedi
 23 Şubat 2019 12:05
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'Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şöyle konuştu:

"Yerlileştirme konusu ülkemiz için hayati öneme sahip. Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak. İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız için enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde ülkemizin üretim potansiyelini yukarılara taşımak için desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız."

Bakan Varank, "Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz. Biliyorsunuz ortada bir mevzuat var fakat maalesef aksayan yönler söz konusu. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek." dedi.

Anadolu Ajansı
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