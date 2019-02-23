AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
|23 Şubat 2019 12:25
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- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde "harçsız öğrenim" imkanının kapsamı, şehit ve gazilerin anne-babalarının da yararlanacağı şekilde genişletildi
- Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı:
"Açıköğretim Sistemi'nde eğitim ve öğretim giderleri var. Şehit çocukları söz konusu giderleri ödemeden eğitim alıyordu. Bu kapsamını şehit ve gazilerin anne ve babalarına da sağladık"
ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nde harçsız öğrenim imkanından şehit ve gazilerin anne-babaları da yararlanabilecek.
AÜ Açıköğretim Sistemi'ne dahil olanların ödediği eğitim ve öğrenim gideri, şehit ile gazilerin çocuklarından alınmıyordu. Rektörlük tarafından alınan kararla, terör ile 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin çocuklarının yararlandığı bu hak, "kahramanların" anne ve babalarına da tanındı.
Daha önce kayıt yaptırıp eğitim ve öğrenim giderini yatıran şehit ve gazi anneleri ile babalarının ödediği paralar da iade edilecek.
Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör ile 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin haklarının asla ödenemeyeceğini vurguladı.
Üniversite olarak şehit ve gazilerin yakınları için kanunların el verdiği ölçüde bazı imkanlar sağlamaya çalıştıklarını belirten Çomaklı, şunları dile getirdi:
"Açıköğretim Sistemi'nde eğitim ve öğretim giderleri var. Şehit çocukları söz konusu giderleri ödemeden eğitim alıyordu. Bu kapsamı şehit ve gazilerin anne ve babalarına da sağladık. Şehit ve gazileri yetiştiren, büyüten anneye ve babaya da bu imkanı getiriyoruz. Anne ve babaların da bu imkandan faydalanmasına fırsat vermek için böyle bir uygulamaya gittik."
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