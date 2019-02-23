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Bakan Dönmez'den verimlilik çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hamdolsun Türkiye'de artık hem elektrik hem de doğal gaz tarafında arz güvenliği sorunu kalmamıştır, hatta fazlamız var, ihraç edebilecek haldeyiz
 23 Şubat 2019 12:19
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Bakan Dönmez'den verimlilik çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de artık hem elektrik hem de doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadığını belirterek, "Gazımız bol, cayır cayır yakalım anlamı çıkmasın. Neticede bunları dövizle ithal ediyoruz. Mümkün olduğunca verimli kullanmalıyız." dedi.

Dönmez, Valilik Toplantı Salonunda elektrik ve gaz dağıtım şirketleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Gaziantep'in artan rekabet ortamında kendisine en üst sıralarda yer bulan, ilerleme kapasitesi yüksek bir kent olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in bölgesinde göç veren değil, göç alan bir şehir olduğunu, hatta yurt dışından da Suriye başta olmak üzere önemli göç aldığını belirten Dönmez, bu açıdan kentin gazilik unvanına, "ensar şehir" unvanını da ekleyebilecek hale geldiğini vurguladı.

Dönmez, Gaziantep'te enerji konusunda yapılan yatırımların artarak devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yıl sonu itibariyle Hakkari dahil 81 ilimize doğal gaz götürdük. Dere, tepe, göl demeden aşıp, çetin şartlarda gaz taşıdık. Keza şehrin içinde de gazı dağıtmak kolay olmuyor. Çünkü ülkemiz bu çağdaş yakıtla çok geç tanışan ülkelerden birisi. Dolayısıyla doğal gaz şebekesini götürmeden önce altyapıyı yürütmek kolay olmuyor. Tüm zorluklara rağmen biz 140 bin kilometre hat yapmışız. Bu rakamı şöyle düşünün, Ekvator'da dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Biz Ekvator'un çevresini neredeyse 3,5 kat tur atmışız, hem de kazarak. Bu konuda görev alan herkese teşekkür ederim."

- Verimlilik uyarısı

Arz güvenliği konusunu çok önemsediklerine işaret eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Hamdolsun Türkiye'de artık hem enerji hem de doğal gaz tarafında arz güvenliği sorunu kalmamıştır, hatta fazlamız var, ihraç edebilecek haldeyiz. Geçtiğimiz yıl elektrik ihracatımız, ithalatımızdan yüksek olmuştur. Günlük sisteme doğal gaz verme kabiliyetimiz 200 milyon metreküpten 314 milyon metreküpe çıkmıştır. Geçtiğimiz haftalarda doğal gaz tüketiminde rekor kırdık. Günlük takibe baktığımızda 250 milyon metreküp doğal gaz tüketmişiz. O gün 50 milyon metreküp doğal gaz talebi daha olsa karşılayabilecek güçteydik. Buradan 'Gazımız bol cayır cayır yakalım' anlamı çıkmasın. Neticede bunları dövizle ithal ediyoruz. Mümkün olduğunca verimli kullanmalıyız. Hem iş yerlerimiz de hem evlerimizde verimli kullanacağız."

- Enerji arayışları

Dönmez, Türkiye'nin enerji kaynakları bulma konusundaki çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Milli Enerji Maden Politikası kapsamında yerli kaynakların azami derecede kullanılması konusunda da ciddi hazırlıklarımız ve hamlelerimiz var. Özellikle kömürle alakalı girişimlerimiz var. İnşallah artık yurt dışından kömür ithal etmeyecek hale geleceğiz, rezervlerimiz buna müsait." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz ve petrol arama ve araştırmalarının da artarak devam ettiğini vurgulayan Dönmez, "Geçtiğimiz haftalarda Trakya'da bir keşfimiz oldu. Çok büyük değil Türkiye ölçeğinde ama pozitif anlayışla baktığımızda 300 bin hanenin 10 yıl ihtiyacını karşılayacak bir rezerv bulduk. Güzel ama yetmez, devam edeceğiz, varsa bulacağız. Her türlü teknolojik yatırım gerekiyorsa bunu yapıyoruz, günün birinde ihtiyacımızı karşılayacak rezervi de bulacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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