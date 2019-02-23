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'Terörle mücadele ederken vatandaşımızın hukukunu da koruyacağız'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Terör örgütleriyle, ülkemizin birliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadele ederken vatandaşımızın hukukunu da en güçlü şekilde koruyacağız. Vatandaş ile teröristi ayırt ederek bu mücadeleyi yapacağız
 23 Şubat 2019 13:55
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'Terörle mücadele ederken vatandaşımızın hukukunu da koruyacağız'

Adıyamanlıların her zaman AK Parti ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden Gül, bu geleneğin bundan sonra da devam edeceğine inandığını aktardı.

Abdulhamit Gül, son yıllarda gerçekleştirilen projeler ve yürütülen politika sayesinde birçok sorunun ortadan kalktığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu ülkede her zaman seçime gidildi ama sandıktan çıkan iradeyi darbelerle, muhtıralarla ayaklar altına alan bir eski Türkiye vardı. Bu ülkede insanları 'benden olan, benden olmayan' diye ayıran bir anlayış vardı. Bu ülkede 'sen Kürtsün, sen Alevisin, senin başın örtülü' diye insanları ötekileştiren bir eski Türkiye vardı. Bu millet AK Parti ile öteki, beriki ayrımına son verdi. Herkesin baş üstünde tutulduğu bir Türkiye'yi kurduk hep beraber. Türkiye 16 yılda 3,5 kat büyüdü. AK Parti ile Türkiye yasakçı uygulamalara son verdi. AK Parti ile 82 milyonun kardeş olduğu bir Türkiye'yi hep beraber kurduk."

- "Vatandaş ile teröristi ayırt ederek bu mücadeleyi yapacağız"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Adalet Bakanı Gül, huzur ortamını bozmaya çalışan herkesle kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Gül, bu ülkenin huzurunu hiç kimsenin bozamayacağına dikkati çekerek, "Huzurumuzu, birliğimizi kim bozmaya çalışıyorsa, karşısında Türkiye'nin çimentosu olan AK Parti'yi bulacak. Biz asla birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmayacağız. Terör örgütleriyle, ülkemizin birliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadele ederken vatandaşımızın hukukunu da en güçlü şekilde koruyacağız. Vatandaş ile teröristi ayırt ederek bu mücadeleyi yapacağız." diye konuştu.

Muhalefet partilerinin seçim vaatlerini de eleştiren Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Seçime giderken AK Parti, birliğimizi beraberliğimizi daha da sağlamlaştırmak için projeleriyle, vaatleriyle yola devam ediyor. Soframızdaki ekmeği büyütmek için çalışmaya devam ediyor. Peki karşımızda ne var? Karşımızda bir araya gelmişler, tek söyledikleri şey; 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin'. Peki Türkiye ne olacak? 'Türkiye ne olursa olsun, bunlar gitsin de ne olursa olsun' diye bir vaatle karşımıza çıkıyorlar. AK Parti'ye vereceğiniz oylarla bu anlayışı, bu zihniyeti 31 Mart'ta inşallah sandığa gömeceğiz."

- Türkiye'de bir ana muhalefet sorunu var"

Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 19 Şubat'taki grup toplantısında fotoğrafını göstererek "çöpten yiyecek topladığını" iddia ettiği, ancak sokak hayvanları için çevredeki iş yerlerinin konteynere bıraktığı gıda maddelerini aldığı ortaya çıkan kadına ilişkin, "Bu yalanlarla, bu gerçek dışı dönme dolap hikayeleriyle bu millet asla size oy vermez, asla destek vermez. Maalesef Türkiye'de bir ana muhalefet sorunu var. Ana muhalefetin genel başkanı çıkıyor, milletin gözünün içine baka baka yalan resimler gösteriyor. Vatandaşımıza iftiralar atıyor. İşte bu yalan siyaseti 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla inşallah tarihin çöp tenekesine atılacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da katıldı.
Anadolu Ajansı
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