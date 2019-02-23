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Metrobüs'te yaşanan kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor
İstanbul Haramidere'de metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi. Metrobüs seferlerinde de aksama yaşanıyor
|23 Şubat 2019 14:05
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