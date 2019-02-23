İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni Taşra Teşkilat yapısı
|23 Şubat 2019 14:33
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Ticaret Bakanlığı 18/2/2019 tarihli onayla Mülga Ekonomi Bakanlığı ile Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra kuruluşlarını birleştirdi.
Birleştirme onayına göre,
1- Serbest bölge müdürlüklerinin aynen muhafaza edilmiştir.
2- Mülga Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleriyle ile Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri birleştirilmiştir. Doğrudan merkeze bağlı 19 bölge müdürlükleri kurulmuştur.
3- İç ticarete ilişkin hizmetlerin sunulduğu Ticaret il müdürlükleri valiye bağlı il kuruluşu olarak aynen muhafaza edilmiştir.
İŞTE RESMİ YAZI
Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kurulmasına Dair karar için tıklayınız.
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