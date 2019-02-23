MEB okullarla ilgili yol haritasını açıklayacak
|23 Şubat 2019 14:35
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak." dedi.
Selçuk, Bilecik Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim sisteminde daha önceki çalışmaların üzerine yenilerinin de ekleneceğini belirterek, eğitimde sisteminin gelişimiyle ilgili projelerin devam ettiğini ifade etti.
Bakan Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak. Bu çalışmada, çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin artırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanımız olacak. Daha sonra da yeni bazı çalışmaları da somut olarak kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. Bunlar her ay tanıtım toplantılarıyla kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.
Eğitim konusunda Bilecik'in gelişimi ve planları dahilinde çalışmalarının da olacağını anlatan Selçuk, "Sonuç olarak, önümüzdeki haftalarda Bilecik'le ilgili bir makro plan geliştirme konusunda da istişareler neticesinde Sayın Valimizle, vekilimizle, başkanımızla prensip kararı da almış bulunuyoruz. Bu karar doğrultusunda da ekipler halinde buradaki incelemelerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde de bunların haberini verme ve sizinle paylaşma imkanımız olacak." değerlendirmesini yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
22 Şubat 2019 12:46
|Turizm liselerinden 3 dil öğrenerek mezun olunacak
22 Şubat 2019 12:31
|Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için yapılan yeterlilik sınav soruları ve cevapları
19 Şubat 2019 15:51
|Bakan Selçuk: Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır
18 Şubat 2019 12:17
|MEB, 'çocuk yogası' etkinliğini iptal etti
15 Şubat 2019 17:02
|MEB okullara YOGA yazısı gönderdi, sonra da iptal etti
15 Şubat 2019 10:02
|Bakan Selçuk, eğitimde yerel yönetimlerle yapılan işbirliğinin önemini anlattı
14 Şubat 2019 11:42
|Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin listesi yayımlandı
13 Şubat 2019 14:29
|MEB, 'Tasarım Atölyeleri' için öğretmen eğitiyor
12 Şubat 2019 19:26
|Mesleki ve teknik eğitimde yeni model geliyor
11 Şubat 2019 08:20