1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB okullarla ilgili yol haritasını açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak
 23 Şubat 2019 14:35
Yazdır
MEB okullarla ilgili yol haritasını açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak." dedi.

Selçuk, Bilecik Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim sisteminde daha önceki çalışmaların üzerine yenilerinin de ekleneceğini belirterek, eğitimde sisteminin gelişimiyle ilgili projelerin devam ettiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak. Bu çalışmada, çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin artırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanımız olacak. Daha sonra da yeni bazı çalışmaları da somut olarak kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. Bunlar her ay tanıtım toplantılarıyla kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.

Eğitim konusunda Bilecik'in gelişimi ve planları dahilinde çalışmalarının da olacağını anlatan Selçuk, "Sonuç olarak, önümüzdeki haftalarda Bilecik'le ilgili bir makro plan geliştirme konusunda da istişareler neticesinde Sayın Valimizle, vekilimizle, başkanımızla prensip kararı da almış bulunuyoruz. Bu karar doğrultusunda da ekipler halinde buradaki incelemelerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde de bunların haberini verme ve sizinle paylaşma imkanımız olacak." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
22 Şubat 2019 12:46		 Turizm liselerinden 3 dil öğrenerek mezun olunacak
22 Şubat 2019 12:31
Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için yapılan yeterlilik sınav soruları ve cevapları
19 Şubat 2019 15:51		 Bakan Selçuk: Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır
18 Şubat 2019 12:17
MEB, 'çocuk yogası' etkinliğini iptal etti
15 Şubat 2019 17:02		 MEB okullara YOGA yazısı gönderdi, sonra da iptal etti
15 Şubat 2019 10:02
Bakan Selçuk, eğitimde yerel yönetimlerle yapılan işbirliğinin önemini anlattı
14 Şubat 2019 11:42		 Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin listesi yayımlandı
13 Şubat 2019 14:29
MEB, 'Tasarım Atölyeleri' için öğretmen eğitiyor
12 Şubat 2019 19:26		 Mesleki ve teknik eğitimde yeni model geliyor
11 Şubat 2019 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
Firari FETÖ'cüye AİHM'den ret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fiyat almak 1
Turşu Kavurma 1
Recep Tayyip Erdoğan 2
hatırlamak 3
bu üyenin profil sayfasına git 1
allah'a göre zaman sorunsalı 1
bacaklarını kocaman açıp kaidesini de yayarak oturanlar 2
kadın susarak gider 1
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 1
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 2
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Lima San 8 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam