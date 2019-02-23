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Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerden atananlar 1 Eylülde göreve başlayabilecek

2019 Şubat ayı içerisinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler, özel eğitim kurumları ile yaptıkları sözleşme doğrultusunda özel öğretim kuramlarında belli bir süre çalışmak durumunda olanlar, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle görevlerine başlayabilecekler.
 23 Şubat 2019 00:36
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Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerden atananlar 1 Eylülde göreve başlayabilecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kuramlarına 2019 Şubat ayı içerisinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerden, yaptıkları sözleşme doğrultusunda özel öğretim kuramlarında belli bir süre çalışmak durumunda olanlar, istemeleri ve bu durumlarını belgelendirmeleri şartıyla 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle görevlerine başlayabilecekler.

Bu durumda olan öğretmenler göreve başlatılmadan önce yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için atandıkları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek olup bu süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri ilgili kurumlarla yazışma yapılmak suretiyle tamamlanacak.

İşte o resmi yazılar;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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