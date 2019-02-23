Ticaret Bakanlığı, rotasyona tabi denetmenleri isimlerini belirledi
|23 Şubat 2019 14:40
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
ACELE
Sayı : 98353802-903.07.05 Konu : Rotasyon 2019
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi Genel Müdürlük, bir önceki takvim yılında yapılan denetimlerin miktarı ile test ve analiz sayılarını esas alarak hizmet alanlarının ihtiyacı olan personelin sayısını belirler ve içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar Bölge Müdürlükleri aracılığıyla ilgili personele duyurur hükmünü amirdir.
Söz konusu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan Bu Yönetmeliğe göre yer değiştirme suretiyle atanmaya hak kazanmış personel Ek-1 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurarak Bölge Müdürlüğü aracılığıyla her yılın Nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir. İstek Formunda, atanmak istenilen hizmet alanlarının tercih sırasına göre belirtilmesi zorunludur. hükmüne istinaden atamaya tabi personelin Yönetmelik eki Atanma İstek Formunu doldurması gerekmektedir.
Bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliğe göre, 2019 yılı atama döneminde yer değiştirmeye tabi personeli gösteren liste ile Taşra Teşkilatımızdaki mevcut personeli ve 2019 atama döneminde öngörülen personel sayısını gösteren liste (bağlayıcı olmayan) ilişikte gönderilmekte olup, her iki listenin de ilgili personele en geç Şubat ayı sonuna kadar imza karşılığı duyurulması ve Yönetmelik eki, Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formlarının en geç Nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
HAKKI KARABÖRKLÜ Genel Müdür V.
Ek:
1- 2019 Rotasyona Tabi Personel Listesi
2- 2019 Rotasyon Öngörülen Personel Çizelges
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