'Turizm sektöründen 81 ilin gelir alması şart'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tırizm hedefleriyle ilgili olarak, "2023 hedefimizi 70 milyon turiste yükselttik. Bu çok zor bir şey değil ama bizim asıl hedefimiz bu rakamları yakalayıp, geçmek ve daha yüksek hedeflere taşıyabilmek. Yeni hedefleri yakalayabilmek için de Türkiye'de bu sektörün 81 ilde yapılabiliyor olmasını sağlamamız lazım. 81 ilin de turizmden payda ve gelir alması gerektiğinin şart olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Ersoy, havalimanında, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz tarafından karşılandı.

Beraberinde Sekmen ve Öz ile AK Parti İl Başkanlığına geçen Ersoy, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Ersoy, daha sonra Palandöken Dağı'nda bir otelde, turizm temsilcileri ile toplantı yaptı.

Ersoy, toplantıda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile turizmin Türkiye için stratejik sektör ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda, gerekenlerin yapılması için ilk etapta hedefleri yükselttiklerini anlatan Ersoy, "2023 hedefimizi 70 milyon turiste yükselttik. Bu çok zor bir şey değil ama bizim asıl hedefimiz bu rakamları yakalayıp, geçmek ve daha yüksek hedeflere taşıyabilmek. Yeni hedefleri yakalayabilmek için de Türkiye'de bu sektörün 81 ilde yapılabiliyor olmasını sağlamamız lazım. 81 ilin de turizmden payda ve gelir alması gerektiğinin şart olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Bütün illeri tek tek gezeceğini aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlleri gezerken yerel yönetimler de olmak üzere herkesle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sonrasında da hızlı şekilde o illerin turizm planlarını gözden geçireceğiz ve geliştireceğiz. Daha fazla turizm gelirinden pay alabilmeleri için ne gerekiyorsa doğru programlamayla hayata geçireceğiz. Burada da illerle tek başına hareket etmiyoruz. Her ili belli illerle birleştirerek üçlü, dörtlü ve beşli kombinasyonlarla gruplandırıyoruz. Bunun sebebi tek ilin tanıtımı oldukça maliyetli oluyor ve cazibesi de daha düşük oluyor. Biz bunları birkaç ille gruplandırıp hem tanıtımın daha kuvvetli yapılmasını sağlıyoruz hem de daha cazibe merkezi haline getirip uzun süreli turistlerin bölgede kalmasını sağlıyoruz. Aksi takdirde günübirlik seyahatlerle geçiştirilecek turizm hareketleri oluşuyor. Bu da istenilen faydayı sağlamıyor."

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ı kapsayan bir turizm koridoru bulunduğunu belirten Ersoy, bu koridorun doğru şekilde planlanıp tanıtılarak hayata geçirilmesi durumunda çok iyi sonuç alabileceklerini düşündüklerini söyledi.

- "Erzurum'u turizmde hak ettiği yere getireceğiz"

Erzurum'un kış sporlarıyla dünyada ve Türkiye'de ünlendiğine işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Burada çok değerli bir kayak merkezi var, dağı iyi kullanmaya başladılar ama kayak sadece pist ve kaymak anlamında değerlendirilmemeli. Kayak konseptinin geliştirilmesi ve detaylandırılması lazım. Erzurum'u da sadece kayak turizmiyle sınırlamamak lazım. Sektör temsilcileri ile yapacağımız toplantıda hem bölgenin hem onların ihtiyaçlarını hem de ileriye dönük potansiyeli artırmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi alıp doğru planlama yapmak istiyoruz. Bana anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi buranın sadece kayak turizmi değil kültürel ve arkeolojik değerleri de var. Ayrıca diğer illerle de birleştirilirse turist çekmek cazibesi açısından da çok çok faydalı ve yeterli bir cazibe burada var. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız. İlk başta ihtiyaçları karşılayacağız daha sonra da ilave konseptler katarak Erzurum'u turizmde hak ettiği yere getireceğiz."

Erzurum'da yeni otel yatırımı ihtiyacının da kendisine aktarıldığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Aslında bu bütün bölgeler için geçerli olan durum. Bizim önce o bölgeyi yatırımcı için cazip hale getirmemiz lazım. Yani yatırımcının beklentilerini masaya koyup irdelememiz lazım. Hızlı şekilde bunları çözüp o bölgenin yatırımcı için cazip olmasını sağlamamız lazım. Bu sadece teşvik vererek olacak iş değil. Önemli olan buradaki potansiyeli oluşturmak ve harekete geçirmek, o zaman yatırımcı zaten gelir yatırımı yapar. Biz de bu bölgede önce potansiyelin ortaya çıkması, cazibe merkezi olması için gereken değişiklikleri hızlı şekilde yapacağız. Erzurum'un çok değerli potansiyeli olduğunu da görüyorum. Hızlı şekilde buradaki turizm potansiyelini 2'ye ve 3'e katlayabileceğimizi düşünüyorum."

Toplantıya, Memiş, Sekmen, Öz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile turizm sektöründen temsilciler katıldı.