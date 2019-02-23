Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraf cevabı: Bu tablo Türkiye gerçeğidir
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günkü grup toplantısında çöpten yiyecek toplayan bir kadının görüntüsünü paylaşmıştı. Eskişehir'deki kadın ardından "4 katlı evim var. Sokak hayvanlarına yiyecek topluyordum. Kılıçdaroğlu beni rezil etti" demişti. Kılıçdaroğlu bu görüntüye sahip çıktı ve "Bu tablo Türkiye gerçeğidir" dedi
|23 Şubat 2019 14:52
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günkü grup toplantısında çöpten yiyecek toplayan bir kadının görüntüsünü paylaşmıştı. Eskişehir'deki kadın ardından "4 katlı evim var. Sokak hayvanlarına yiyecek topluyordum. Kılıçdaroğlu beni rezil etti" demişti. Kılıçdaroğlu bu görüntüye sahip çıktı ve "Bu tablo Türkiye gerçeğidir" dedi.
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