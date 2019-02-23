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Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraf cevabı: Bu tablo Türkiye gerçeğidir

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günkü grup toplantısında çöpten yiyecek toplayan bir kadının görüntüsünü paylaşmıştı. Eskişehir'deki kadın ardından "4 katlı evim var. Sokak hayvanlarına yiyecek topluyordum. Kılıçdaroğlu beni rezil etti" demişti. Kılıçdaroğlu bu görüntüye sahip çıktı ve "Bu tablo Türkiye gerçeğidir" dedi
 23 Şubat 2019 14:52
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Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraf cevabı: Bu tablo Türkiye gerçeğidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günkü grup toplantısında çöpten yiyecek toplayan bir kadının görüntüsünü paylaşmıştı. Eskişehir'deki kadın ardından "4 katlı evim var. Sokak hayvanlarına yiyecek topluyordum. Kılıçdaroğlu beni rezil etti" demişti. Kılıçdaroğlu bu görüntüye sahip çıktı ve "Bu tablo Türkiye gerçeğidir" dedi.
Memurlar.Net
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