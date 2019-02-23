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Almanca öğretmeni kendini asarak intihar etti

Kayseri'de Almanca öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi kendini asarak intihar etti
 23 Şubat 2019 15:02
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Almanca öğretmeni kendini asarak intihar etti

Kayseri'de Almanca öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Höbek Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hakkı Altop Anadolu Lisesi'ne bir ay önce Almanca öğretmeni olarak atanan 41 yaşındaki M.G.'nin kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Kayınpederine ait bağ evindeki kamelyada yakınları tarafından bulunan M.G.'nin intiharı ile ilgili olarak jandarma ekipleri detaylı inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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