1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini artırdı

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda 8, Kofçaz'da 10 santimetreye ulaştı
 23 Şubat 2019 15:17
Yazdır
Kırklareli'nde kar yağışı etkisini artırdı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar, zaman zaman tipi şeklinde görülüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda 8, Kofçaz'da 10 santimekreye ulaştı.

Demirköy ilçesi Jandarma Kule mevkisi ile Vize ilçesinde, tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Kentte, kar yağışının yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kar yağışı başladı
23 Şubat 2019 16:38		 Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
23 Şubat 2019 16:34
Obruklar'ın ne zaman, nerede patlak vereceği belli değil
22 Şubat 2019 16:10		 Bu yolun işleyişine kimsenin aklı ermiyor
22 Şubat 2019 14:24
Kocaeli'de patlamamış top mermisi bulundu
21 Şubat 2019 23:26		 Tarihi evin yanındaki 2 bina tahliye edildi
21 Şubat 2019 23:16
Çanakkale'de 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildi
21 Şubat 2019 20:51		 Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
21 Şubat 2019 03:26
Malatya'da FETÖ'nün eski okul binasında yangın
20 Şubat 2019 23:31		 İstanbul'da deprem paniği
20 Şubat 2019 22:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu
Almanca öğretmeni kendini asarak intihar etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bekar evi 2
kaplumbağalar 1
Turşu Kavurma 1
Slendergray 1
nöbet tutmak 2
ankara 7
uzun süre evde yalnız kalan evli erkek 1
evdeki tüm tamirat işlerini yapabilen insan 1
saat takmamak 3
instagram 3
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Lima San 8 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam