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Gaziantep'te 16 yaşındaki genç kaza yaptı: 1 ölü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu bir kişi öldü, sürücü yaralandı.
|23 Şubat 2019 15:24
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu bir kişi öldü, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki N.A'nın kullandığı 27 AV 807 plakalı otomobil, Zülfikar ile Sarıbaşak mahalleleri arasında, önce yol kenarındaki kayalıklara ardından da elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü N.A. ile araçtaki Devran Arı (15) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Arı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü N.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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