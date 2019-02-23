Liseli kızlar el ele ölüme atladı
|23 Şubat 2019 15:27
|Yazdır
Adana'da liseli iki kız, otoyol köprüsünden ele ele bulvara atlayarak intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan kız çocuklarının vücudunda kırıklar olduğu sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir Anadolu lisesinde aynı sınıfta öğrenim gören Ü.S. (16) ile H.İ. (15) okul çıkışı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mithat Özsan Bulvarı üzerinde kurulu olan köprüye çıkarak ele ele bulvara atladı. Çok işlek olan bulvarda kız çocukları araçların altında kalmadı.
Kızları gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kız çocuklarına ilk müdahaleyi yapıp Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrolde kız çocuklarının vücudunda düşmeye bağlı olarak kırıklar oluştuğu hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kız çocukları ile yapılan ilk görüşmede ailevi problemleri olduğu için ölmek istediklerini söyledikleri ileri sürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolandırıcılara 130 bin TL kaptırdı
23 Şubat 2019 16:26
|Gaziantep'te 16 yaşındaki genç kaza yaptı: 1 ölü
23 Şubat 2019 15:24
|Nafaka çalıştayında sonuç: Nafakayı devlet tahsil etsin
23 Şubat 2019 14:59
|Kadın öğretmenin otomobiline ateş açan 2 kişi tutuklandı
23 Şubat 2019 14:57
|Metrobüs'te yaşanan kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor
23 Şubat 2019 14:05
|Reina'daki terör saldısını hayatını kabusa çevirdi
23 Şubat 2019 13:00
|'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
23 Şubat 2019 12:29
|İstanbul Havalimanı'nda ilk aşamada 16 bin kişiye istihdam
23 Şubat 2019 12:27
|Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı
23 Şubat 2019 11:55
|Adliye bahçesindeki kavgada bir kişi tutuklandı
23 Şubat 2019 10:43