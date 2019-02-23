Rize'de 30 okulda gözetmensiz sınav dönemi
|23 Şubat 2019 15:46
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin" açıklaması ile Rize'de 'Gözetmensiz Sınav' uygulaması başlatıldı. 30 okulda pilot uygulama yapılacak.
Rize merkez dahil 12 ilçede toplam 30 okulda "Gözetmensiz Sınav" pilot uygulaması başlatıldı. Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak öğrencilerin bu uygulamayla sınavlara başlarında gözetmen ve öğretmen olmadan gireceğini belirterek "Bu uygulamanın öncelikli amacı çocuklarımızın özdenetimlerini sağlayarak daha sorumluluk sahibi, ahlaklı ve erdemli olmalarıdır.
Çocuklarımızın kendilerine ait bilgilerle olabilecek başarısızlığın başkalarına ait bilgilerle elde edilebilecek başarıdan daha fazla insana haz verdiğinin farkına varmalarını sağlamaktır. Vicdanlarıyla baş başa kaldıkları sınav anları onlara kazandırmaya çalıştığımız davranışları sergilemeleri için bir fırsat olacaktır.
Kendilerini tüm davranışları için sorumlu hissedecek olup sonunda da öğrenci ile öğretmen arasında bir güven bağı oluşacaktır. Bu pilot uygulamaların başarı ile sonuçlanarak yaygınlaşacağına inanıyor, gönüllü katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
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