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Hayali gerçekleşti, bir günlüğüne trafik polisi oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde özel eğitim öğrencisi Abdullah Yılmaz'ın en büyük hayalini, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik ekipleri gerçekleştirdi.

23 Şubat 2019 15:54
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Hayali gerçekleşti, bir günlüğüne trafik polisi oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde özel eğitim öğrencisi Abdullah Yılmaz'ın en büyük hayalini, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik ekipleri gerçekleştirdi.

Çardak Ortaokulu 8'inci sınıfta okuyan özel eğitim öğrencisi 18 yaşındaki Abdullah Yılmaz'ın en büyük hayali gerçekleşti. Yılmaz, en büyük hayali olan polis üniformasını giyerek polis oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri ve İlçe Jandarma Trafik Timleri Çardak Ortaokulunu ziyaret etmesinin ardından polis kıyafeti giyen Abdullah Yılmaz, öğretmenlerinin yardımıyla araca bindirildi.

Bursa-İzmir karayolu üzerinde kısa süre ekiplerle birlikte devriye gezen Yılmaz, okul önünde uygulama yaparak ülke genelinde sürdürülen "Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın" kampanyasına destek verdi. Araç sürücülerini görevli trafik memurları eşliğinde durduran Yılmaz, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu ifade etti.

Çocuklarını bu mutlu günde yalnız bırakmayan baba Muzaffer Yılmaz ile Anne Gülşen Yılmaz duygulu anlar yaşadı. Yılmaz ailesi daha sonra okul bahçesinde polis ve jandarma personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Muzaffer Yılmaz'a sınıf arkadaşları Ecem Nur Kaşan ile Sıla Dilek eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
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