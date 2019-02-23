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Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı'nın acı günü

Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Cihat Alagöz babaannesini kaybetti.
 23 Şubat 2019 16:14
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Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı'nın acı günü

Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Cihat Alagöz babaannesini kaybetti.

Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Cihat Alagöz Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden babaannesi Ayten Alagöz'ü kaybetti. 83 yaşında vefat eden Ayten Alagöz üç çocuk annesi ve 5 torun sahibiydi.

Ayten Alagöz'ün cenazesi Merkez Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Düzenlenen cenaze namazına Alagöz'ün çok sayıda yakını ve seveni katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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