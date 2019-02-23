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Dolandırıcılara 130 bin TL kaptırdı

Kocasının ellerinde olduğunu söyleyen dolandırıcılara 130 bin TL'sini kaptırdı
 23 Şubat 2019 16:26
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Dolandırıcılara 130 bin TL kaptırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kendilerini güvenlik görevlisi olarak olarak tanıtan ve kocasının ellerinde olduğunu söyleyen şahıslara 130 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Dolandırıcıyla konuşurken çalan kapıyı açan kadın, karşısındakinin de dolandırıcıların adamı olduğunu fark edince şok oldu. Merdivendeki itiş kakışın ardından dolandırıcı, kadının elindeki altınları alıp kaçtı.

Olay Dolbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksoy ailesinin yaşadığı evin telefonunu arayan dolandırıcılar, telefonu açan Havilet Aksoy'a kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttıktan sonra kocasının karıştığı bir olaydan dolayı ellerinde olduğunu, evdeki altınları toplayıp eve gelecek kuryeye vermesini istedi. Söylenenleri duyduğunda ne yapacağını şaşıran Havilet Aksoy karşısındakinden telefona kocasını vermesini aksi taktirde hiçbir şey yapmayacağını söyledi.

Tüm aile mensuplarının isimlerini tek tek saydılar

Kimliklerinin teröristlerin eline geçtiğini, teröristlerle mücadele edebilmek ve onları yakalayabilmek için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen dolandırıcılar Aksoy'a telefonu açık tutmasını da sıkı sıkı tembih etti. Telefonu her kapattığında hemen yeniden arayan dolandırıcılar ısrarla kocasının senini duymak isteyen kadına ailesinin ve hatta eşinin ailesine mensup herkesin isimlerini sayıp inandırmaya çalıştı. Evde yalnız olduğu için kimseden yardım da alamayan kadının bir süre sonra kapısı çaldı. Kapıyı açan Havilet Aksoy'a telefondaki şahıs, gelen kişiye altınları teslim etmesini söyledi.

Dolandırıcı kurye ile arasında arbede yaşandı

Kapıdaki dolandırıcıya eline aldığı altınların fotoğrafını çekmesini söyleyen Aksoy altınları vermeyeceğini, kendisinin de kocasının yanına gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kadının elindeki altınları almaya çalışan kurye dolandırıcıyla kadın arasında arbede yaşandı. Merdivendeki itiş kakışın ardından dolandırıcı, kadının elindeki altınları alıp 50 metre ilerideki motosikletine doğru koşmaya başladı. Dolandırıcı kurye, kafasına kaskını takıp motosiklet ve altınlarla birlikte uzaklaştı.

Havilet Aksoy'un kayınpederi Nail Aksoy, gelinine düğünde taktıkları 10 burma, diğer misafirlerin taktığı 7-8 adet normal bilezik, set takımı, 5'i bir yerde, torunlarına sünnetlerinde takılan altınlar ve oğluyla gelininin yetiştirip sattığı hayvanlardan kazandıkları parayla aldıkları altınların dolandırıcılar tarafından çalındığını söyledi. Aksoy, "Yetkililerden dolandırıcıların en kısa sürede bulunmalarını istiyoruz" dedi.

Diğer taraftan aynı gün Dolbazlar başta olmak üzere yakın mahallelerde birçok kişinin aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldığı bildirildi. Dolbazlar Muhtarı Özkan Özden, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahsın mahallelerinden aynı gün içerisinde birkaç kez gelip geçtiğine dair bilgiler aldıklarını belirterek "Çalınan altınların değeri 130 bin lirayı buluyor. Mahallelerin giriş çıkışlarına kamera takmalarını talep ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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