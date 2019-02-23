1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Gül: Kimse bir başkasının cezasını çekemez

Bakan Gül: "Türkiye'de adaleti daha sağlam hale getirdik ama yetmez. Hiçbir şekilde adaletin gecikmeden tez verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Terörle mücadele ederken masum vatandaşlarımızı da iftiralardan koruyacak şekilde, masum ile suçluyu ayırt eden bir anlayışın en kısa zamanda tesis edilmesi bizim temel arzumuzdur. Kuruyla yaşın bir arada olmadığı, ayrıldığı, vatandaşımızın iftiradan korunduğu bir sistem elbette bizim temel arzumuzdur. Kimse bir başkasının cezasını çekemez ve elbette hakkın, hukukun, adaletin tam anlamıyla gerçekleştiği, tüm reformları yapmaya devam edeceğiz."
 23 Şubat 2019 16:30
Yazdır
Bakan Gül: Kimse bir başkasının cezasını çekemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'de adaleti daha sağlam hale getirdik ama yetmez. Hiçbir şekilde adaletin gecikmeden tez verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız." dedi.

Bakan Gül, Adıyaman'daki temasları kapsamında Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti. Ardından Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Gül'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Gül, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, tatlı ikram etti.

Daha sonra Atatürk Bulvarı'ndaki AK Parti Adıyaman İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Gül, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimin önemine değinerek, vatandaşlardan destek istedi.

"Türk, Kürt, Alevi, Sünni 82 milyonu kardeş bilen, bu kardeşliği büyüten, geliştiren bir siyasi hareketin adıdır AK Parti." diyen Abdulhamit Gül, memleketin büyümesi ve huzuru için çalıştıklarını vurguladı.

Gül, yerel seçimin sadece bir belediye seçimi değil, memleketin daha iyiye gitmesi için yapılan bir tercih olduğunu belirterek, "Bizim davamız bir yerlere gelmek, bir şeyler olmak değil, bu ülke için bir şeyler yapmak davasıdır. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da artırmak için siyaset yapıyoruz. Bizim tek derdimiz var, Türkiye'de hiç kimse inancından, memleketinden, etnik kökeninden dolayı asla dışlanmayacak dedik ve öyle yaptık. Memleketimizin birliği, beraberliği, huzuru her şeyin başındadır. O yüzden kim ki şehrimizi, memleketimizi bölmeye çalıştıysa, çukurlar kazdıysa, o çukurlara onları gömmesini iyi bildik ve yine onları gömmesini çok iyi biliriz. Türk'üyle, Kürt'üyle benim vatandaşımın huzurunu hiç kimseye bozdurmayız. Terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhalefet partilerinin seçim vaatlerini eleştirerek, "Ana muhalefet ya da yavru muhalefet alt alta, üst üste, yan yana geliyor. Kardeşim topunuz bile gelseniz, bu millet 31 Mart'ta size değil, AK Parti'ye desteğini verecektir." dedi.

- "Her oyun sesi, Kandil'den Pensilvanya'dan duyulacak"

Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin seçimi beklediğini, daha yapacak çok işlerinin olduğunu, ülkenin AK Parti sayesinde çok mesafe katettiğini belirten Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu seçimlerin telafisi yok, bu nedenle 31 Mart'ta en güzel desteği vermemiz lazım. Türkiye'de istikrarın bozulmasını isteyen, ellerini avuçlarını açmış kişiler 31 Mart akşamı bu istikrarın, huzurun bozulmasını bekliyor. Ama Adıyaman buna izin vermeyecek inşallah. AK Parti olarak elbette daha yapacak çok işimiz var. 'Her şeyi yaptık. Bütün işsizlikleri sona erdirdik, her şeyi toparladık, bitirdik, vazifemiz bitti' demiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Çok güzel işler yaptık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük ama yetmez daha fazla büyüteceğiz. İşsizliği azalttık ama yetmez işsiz hiçbir gencimiz kalmayacak. Türkiye'nin ekonomisini büyüttük ama yetmez daha fazla büyüteceğiz. Huzuru daha fazla artıracağız. Cebimiz, ekmeğimiz daha fazla büyüyecek. AK Parti'ye verilen her oyun sesi, Kandil'den Pensilvanya'dan duyulacak, AK Parti'ye verilen her oy istikrarın devamı için verilecek."

- "Kimse bir başkasının cezasını çekemez"

Adalet sisteminin önemine de değinen Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de adaleti daha sağlam hale getirdik ama yetmez. Hiçbir şekilde adaletin gecikmeden tez verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Terörle mücadele ederken masum vatandaşlarımızı da iftiralardan koruyacak şekilde, masum ile suçluyu ayırt eden bir anlayışın en kısa zamanda tesis edilmesi bizim temel arzumuzdur. Kuruyla yaşın bir arada olmadığı, ayrıldığı, vatandaşımızın iftiradan korunduğu bir sistem elbette bizim temel arzumuzdur. Kimse bir başkasının cezasını çekemez ve elbette hakkın, hukukun, adaletin tam anlamıyla gerçekleştiği, tüm reformları yapmaya devam edeceğiz."

Açılışa, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gençlerden Erdoğan'a doğum günü hediyesi
23 Şubat 2019 16:22		 Bakan Pekcan'dan fahiş fiyatlı ürün uyarısı
23 Şubat 2019 16:18
Yavaş'ın 20 bin personeli işten çıkaracağı iddiası
23 Şubat 2019 16:10		 Erdoğan: Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz
23 Şubat 2019 15:50
Kocamaz'ın DP'den Büyükşehir adaylığına itiraz edildi
23 Şubat 2019 15:42		 'Koruyucu sağlık tedbirlerine önem veriyoruz'
23 Şubat 2019 15:21
'Fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız'
23 Şubat 2019 15:11		 'Beytülmale el uzatan var ise azılı düşmanı olurum'
23 Şubat 2019 15:01
Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraf cevabı: Bu tablo Türkiye gerçeğidir
23 Şubat 2019 14:52		 'Turizm sektöründen 81 ilin gelir alması şart'
23 Şubat 2019 14:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu
Almanca öğretmeni kendini asarak intihar etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hatırlamak 3
yuvasından çıkan priz 2
yellenmek 4
kaplumbağalar 1
bekar evi 2
izafiyet kuramı 1
stokçu 4
saat takmak 3
uzun süre evde yalnız kalan evli erkek 1
kıvılcım nickli yazar 2
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Lima San 8 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam