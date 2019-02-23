Memurlar.net'in becayiş servisinde, kurum ve unvan listesi güncellendi

Bilindiği üzere, aynı kurumun, farklı farklı il veya ilçe teşkilatlarında görev yapan "aynı unvandaki" personelin karşılıklı olarak yer değiştirmesine becayiş denmektedir.

Becayiş, yani karşılıklı yer değiştirmenin olabilmesi için aynı kurum ve aynı unvan şartı, en önemli husustur. Örneğin Mersin İl Sağlık müdürlüğünde kadrolu olarak çalışan Biyolog ile Kırıkkale il Sağlık Müdürlüğünde çalışan biyolog becayiş yapabilmektedir. Çünkü ikisi de Sağlık Bakanlığındadır. Ancak Sağlık Bakanlığındaki bir biyolog ile Adli Tıp Kurumundaki bir biyologun becayiş yapabilmesi mümkün değildir, zira çalışılan kurumlar farklıdır.

Memurlar.net tarafından, çalışan personelin becayiş yapabilmesi için hazırlanmış bulunan becayis.memurlar.net adresindeki serviste yer alan Kurum ve unvan listesi güncellenmiştir. Bakanlık isimleri güncellenmiş, sadece Ankara'da teşkilatı bulunan başka bir yerde teşkilatı olmayan kurum isimleri listeden çıkarılmıştır.

Becayiş servisi ücretsiz bir servis olup, memurlar.net'e ücretsiz bir şekilde üye olduktan sonra birer aylık sürelerle ilan vererek, uygun becayiş adayı arayabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL AÇIKLAMA

Gerek kadrolu gerekse de sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler, unvanlardan durumlarına uygun olanları seçerek becayiş servisinden yararlanabilir. Uygun becayiş adayının bulunması sonrasında il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla taleplerin Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Bakanlığın talebi reddetmesi halinde ya ücretsiz şekilde Kamu Denetçiliği Kurumuna itiraz da bulunulmalı ve KDK'nın kararına göre idari yargıda dava açılmalıdır. Kanunda sözleşmeli personel için her ne kadar 4+2 şartı yer alsa da bu şekilde uygun becayiş adayı bulunarak MEB üzerinde kamuoyu baskısı oluşturulmalıdır.

Öğretmenlerin, kendi branş unvanını ve statüsü (kadrolu veya 4/B'li) seçerek sorgulama yapması gerekmektedir.

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Becayiş servisinden hem kadro hem de 4/B'li sağlık personeli de yararlanabilir. Uygun becayiş adayının bulunması sonrasında il sağlık müdürlükleri aracılığıyla taleplerin Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Bakanlığın talebi reddetmesi halinde ya ücretsiz şekilde Kamu Denetçiliği Kurumuna itiraz da bulunulmalı ve KDK'nın kararına göre idari yargıda dava açılmalıdır.

Sağlık personeli branşını ve statüsünü (kadrolu veya 4/B'li) seçerek, becayiş için uygun adayı aramalıdır.

Hak nasıl aranır başlıklı dosya için tıklayınız.

İDARENİN TAKDİR HAKKI VAR

Uygun becayiş adayı bulmak, becayiş olabileceği anlamına gelmemektedir. Zira mevzuatımız, naklin olabilmesi konusunda idareye takdir hakkı tanımıştır. Ancak bu takdir hakkının keyfi olarak kullanılması durumunda ya ücretsiz şekilde Kamu Denetçiliği Kurumuna itirazda bulunulmalı ve KDK'nın kararına göre idari yargıda dava açılmalıdır.

BELEDİYE, İL ÖZEL İDARESİ, ÜNİVERSİTELERİN DURUMU

Mevzuatımıza göre belediye, üniversite ve il özel idareleri tüzel kişilikleri olan kurumlardır. Bu kurumların başka bir ilde teşkilatı olmadığı için bu kurum personelinin becayiş yapabilmesi mümkün değildir. ancak, nakilde en çok zorlanan kurum personeli de belediye, üniversite personelidir. Bu kurumlardaki personel için becayiş mümkün olmamakla birlikte, bu kurum personeli, çalıştıkları kuruma göre "Belediye", "Üniversite", "İl Özel İdareleri" kurumlarını seçerek uygun aday arayışında bulunabilir. Uygun aday bulması sonrasında da, becayiş kapsamında olmamak şartıyla, kurumlarını bilgilendirerek nakil isteyebilirler.

Becayiş servisi için tıklayınız.