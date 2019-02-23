1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıldırım'dan 'İstanbul'a 23 Mavi Bayraklı Plaj' sözü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında şehre, 9'u Anadolu, 14'ü Avrupa Yakası'nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırılması hedefleniyor
 23 Şubat 2019 17:03
Yazdır
Yıldırım'dan 'İstanbul'a 23 Mavi Bayraklı Plaj' sözü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında şehre, 9'u Anadolu, 14'ü Avrupa Yakası'nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avrupa'da plajların temizlik ve güvenlik kalitelerinin belirlenmesi için kabul edilen en önemli standart olan Mavi Bayrak'ın İstanbul'da dalgalanacağı belirtilerek, Yıldırım 23 Mavi Bayraklı plaj sözü verdiği aktarıldı.

Dünyada hızla yükselen trendin çevresi şehirlerle sarılmış kent plajları olduğu vurgulanan açıklamada, dünyanın en güzel plaj şehirlerinin başında Barcelona, Los Angeles, Şangay, Sidney ve Nice'in yer aldığı ancak 170 kilometrelik sahil şeridine sahip olmasına rağmen İstanbul'un dünyada adı geçen plaj şehirlerinden biri olmadığı anlatıldı.

Yıldırım'ın sözünü verdiği projenin gerçekleşmesi durumunda İstanbul'un da dünyadaki trend plaj şehirleri arasındaki yerini alacağı vurgulanan açıklamada, "Mavi Bayrak programı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE- Foundation for Environmental Education) tarafından veriliyor. Deniz suyunun temizliğinden plajın düzenine, can güvenliği önlemlerinden cankurtaran zorunluluğuna, hatta plajdaki çöp kutularının kaç metre uzakta bulunması gerektiğine kadar çok sıkı 33 kriterin tamamının karşılanması durumunda şehir plajlarına Mavi Bayrak asılmasına izin veriliyor. Düzenli olarak yapılan kontrollerde kriterlerden birinde bile sorun görülürse bayrak geri alınıyor." ifadelerine yer verildi.

- Kadıköy ve Bakırköy'deki halk plajları da Mavi Bayraklı olacak

Açıklamada, Antalya'nın Mavi Bayrak dalgalanan 200 plajıyla dünyada zirvede yer alırken, 2016'da 3 bayraklı plaja sahip olan İstanbul'da bugün herhangi bir Mavi Bayraklı plajın bulunmadığı, Bakırköy ve Büyükçekmece'de Mavi Bayrak'ın dalgalandığı iki marinanın mevcut olduğu belirtildi.

Yıldırım'ın kente mavi bayraklı plajları kazandırma sözünün önemine dikkat çekilen açıklamada, 15 milyondan fazla insanın yaşadığı bir metropolde deniz suyunu ve plajları Mavi Bayrak standartlarına uygun hale getirmek için çok ciddi bir yatırıma ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 23 Mavi Bayraklı plajın 9'unun Anadolu, 14'ünün ise Avrupa Yakası'nda olmasının hedeflendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Plajlardan en dikkat çekici olanları ise her iki yakanın da en yoğun nüfuslu bölgelerinde bulunan Kadıköy ve Bakırköy'deki halk plajları. İstanbullunun güvenle denize girebilmesi için üzerinde çalışılması gereken en önemli kriter ise atık suların arıtılması. Yıldırım, atık suyun yüzde 90'ını ileri biyolojik atık tesislerinde arıtmayı vadediyor. Bu, atık suların neredeyse içme suyu standardına yakın bir standarda getirilmesi anlamına geliyor. Böylece denizlerdeki kirlilik tarih oluyor.

İstanbul'un kuzey kıyılarında denize güvenle girilebilmesi için Avrupa Yakası'nda 42, Anadolu Yakası'nda ise 25 kilometrelik plaj ve rekreasyon alanları oluşturulacak. Yıldırım'ın 'Kesintisiz Kıyı' projesi kapsamında kıyı şeridi kesintisiz ve engelsiz olarak 15 milyon İstanbullunun erişimine açılıyor. Yeşil Ağ projesiyle entegre olan bu proje sayesinde yeşil ile mavi buluşuyor. Deniz teleferikleri, yüzen platformlar, yüzer yaya yolları ile İstanbullu mavi ile hasretini giderecek. Sarıyer Yenimahalle'den Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi'ne, Beykoz Yalıköy Mahallesi'nden Pendik Kaynarca Mahallesi'ne kadar toplam 87 noktada kesintiye uğrayan kıyı şeritlerinin bütünleştirilmesi sağlanacak."

Kentte oluşturulması planlanan Mavi Bayraklı 23 plaj ise şöyle:

- Şile Ağlayankaya - Uzunkum Plajı Arası Koy

- Şile Uzunkum Plajı

- Şile Uzunkum Plajı Kamp Yeri Önü Doğu Tarafı Arka Deniz

- Şile Kabakoz Akçakese Arası

- Şile Ağva Halk Plajı 3

- Şile Kilimli Koyu

- Çatalca Yalıköy Doğu Tarafı

- Silivri Deniz Otel Arkası

- Silivri Gümüşyaka Plajı 1 (Batı)

- Silivri Kınalı Tatil Köyü

- Silivri Semizkum

- Silivri Park Köy Sitesi Önü

- Silivri Celaliye Mevki 2 Doğu

- Silivri Celaliye Princess Otel Önü

- Silivri Kamiloba Mevki

- Büyükçekmece Başkanlık Yazlık Mevki Önü

- Sarıyer Tarabya Plajı

- Sarıyer Rumeli Kavağı Plajı

- Beykoz Poyraz Plajı

- Bakırköy Yeşilköy International Hospital Önü

- Bakırköy Yeşilköy Çiroz Plajı

- Kadıköy Suadiye Plajı

- Kadıköy Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İl ticaret müdürleri artık daha aktif olacak'
23 Şubat 2019 18:30		 İşte Ak Parti'ye göre en kritik 3 il
23 Şubat 2019 18:20
Oktay: Zillet ittifakı gücünü FETÖ ve Kandil'den alıyor
23 Şubat 2019 18:07		 Bakan Soylu: Hadi gitsin de görelim
23 Şubat 2019 17:32
Kılıçdaroğlu'nun korumaları ile basın mensupları arasında arbede
23 Şubat 2019 17:28		 Kılıçdaroğlu, 21 ilde seçim çalışması yapacak
23 Şubat 2019 17:19
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim
23 Şubat 2019 17:15		 İYİ Parti'nin adaylık itirazına AK Parti'den yanıt
23 Şubat 2019 17:11
Bakan Gül: Kimse bir başkasının cezasını çekemez
23 Şubat 2019 16:30		 Gençlerden Erdoğan'a doğum günü hediyesi
23 Şubat 2019 16:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraf cevabı: Bu tablo Türkiye gerçeğidir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kambriyen patlaması 16
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 1
hatırlamak 3
Turşu Kavurma 2
yumuşak yumuşak 2
kıvılcım nickli yazar 2
pentagram 1
izafiyet kuramı 1
burun çekmek 1
kadın gibi kadın 3
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam