Öğrenciler, okullarının bulunduğu mahalleyi temizliyor
|23 Şubat 2019 17:07
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TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının bulunduğu Yeşilırmak Mahallesi'nde farkındalık oluşturmak için ayda bir temizlik yapıyor.
Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri her ay 1 saat boyunca okullarının bulunduğu mahallede çevre temizliği yapıyor. Okulda her ay belirlenen 60 öğrenci, çöp poşeti ve eldivenlerle dışarı çıkıp, mahallede yere atılan çöpleri temizliyor.
Her ay çevre temizliği yaptıklarını söyleyen Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "'Temizlik imandan gelir' hadisi ışığında öğrencilerimizle önce okulumuzu, daha sonra mahallemizi temizliyoruz. Böylece öğrencilerimizde temizlik bilinci oluşturmuş oluyoruz. Mahalle sakinlerimiz ise bu olayı çok güzel karşılıyorlar. Hem öğrencilerimizi benimsiyorlar hem de onlarla haşır neşir oluyorlar" dedi.
Okul Öğrenci Meclis Başkanı Mehmet Bütün ise, yapılan uygulamadan memnun olduklarını, severek yerine getirdiklerini söyledi. Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.
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