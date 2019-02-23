1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenciler, okullarının bulunduğu mahalleyi temizliyor

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının bulunduğu Yeşilırmak Mahallesi'nde farkındalık oluşturmak için ayda bir temizlik yapıyor.
 23 Şubat 2019 17:07
Yazdır
Öğrenciler, okullarının bulunduğu mahalleyi temizliyor

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının bulunduğu Yeşilırmak Mahallesi'nde farkındalık oluşturmak için ayda bir temizlik yapıyor.

Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri her ay 1 saat boyunca okullarının bulunduğu mahallede çevre temizliği yapıyor. Okulda her ay belirlenen 60 öğrenci, çöp poşeti ve eldivenlerle dışarı çıkıp, mahallede yere atılan çöpleri temizliyor.

Her ay çevre temizliği yaptıklarını söyleyen Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "'Temizlik imandan gelir' hadisi ışığında öğrencilerimizle önce okulumuzu, daha sonra mahallemizi temizliyoruz. Böylece öğrencilerimizde temizlik bilinci oluşturmuş oluyoruz. Mahalle sakinlerimiz ise bu olayı çok güzel karşılıyorlar. Hem öğrencilerimizi benimsiyorlar hem de onlarla haşır neşir oluyorlar" dedi.

Okul Öğrenci Meclis Başkanı Mehmet Bütün ise, yapılan uygulamadan memnun olduklarını, severek yerine getirdiklerini söyledi. Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rize'de 30 okulda gözetmensiz sınav dönemi
23 Şubat 2019 15:46		 Köpek yavrularına öğrenciler ve öğretmenleri sahip çıktı
22 Şubat 2019 18:47
Seçimi demokrasi şölenine dönüştürdüler
22 Şubat 2019 12:38		 'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
22 Şubat 2019 09:53
Bu okullarda 'zil' tarih oldu
20 Şubat 2019 23:47		 Geleceğin uçak mühendisleri bu okulda yetişiyor
20 Şubat 2019 19:42
Beden eğitimi dersinde kızakla kaydılar
20 Şubat 2019 11:59		 Burdurlu öğrencilere 'kum havuzlu' coğrafya dersi
19 Şubat 2019 23:23
Öğrencilerin en anlamlı dersi
19 Şubat 2019 22:27		 Antalya Büyükşehir'den öğrencilere kar sürprizi
19 Şubat 2019 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraf cevabı: Bu tablo Türkiye gerçeğidir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkek kusarak gider 1
gök kubbede hoş bir sada bırakmak 2
şaka maka sözlüğün üç yaşında olması 1
ankara 7
deney 1
aşk 4
ümit 3
mücadele 2
bekar evi 1
pentagram 1
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam