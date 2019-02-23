1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti'nin adaylık itirazına AK Parti'den yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevinden 30 Kasım 2018 itibariyle ayrıldığını ve yerel seçimlerde aday olmasına ilişkin hiçbir engelinin bulunmadığını söyledi.
 23 Şubat 2019 17:11
Yazdır
İYİ Parti'nin adaylık itirazına AK Parti'den yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevinden 30 Kasım 2018 itibariyle ayrıldığını ve yerel seçimlerde aday olmasına ilişkin hiçbir engelinin bulunmadığını söyledi. Zeybekci'nin aday olacağı için görevinden istifasına ilişkin dilekçeli belgeye de yer verildi.

İYİ Parti'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraza konu olan gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Şengül, "Sayın Zeybekci, kamu görevlilerinin istifa etmeleri için belirlenen son tarih olan 1 Aralık 2018'den önce dilekçesini vererek, Ekonomi Politikaları Kurulu'ndaki görevinden ayrıldı. 31 Mart'taki yerel seçimde, Sayın Zeybekci'nin adaylığına engel oluşturacak en ufak bir durum söz konusu değildir" dedi.

"İYİ Parti, CHP'nin taşeronluğunu yapıyor"

Hiçbir doğruluğu olmayan bilgiler ortaya atılarak, İzmir halkında kafa karışıklığı oluşturulmak istendiğini belirten Başkan Şengül, "CHP'nin yanında bir sığıntı gibi duran İYİ Parti, aynı zamanda taşeronluk görevini de yerine getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday bile göstermeyen İYİ Parti, tamamen gerçek dışı gerekçelerle İzmir'in aklını bulandırıyor. CHP'nin kuklası olan İYİ Parti'nin bu tavrını, İzmir halkı da sorguluyor ve açıkça görüyor. 'Vatan', 'millet', 'adalet' ve 'hak' gibi kavramları asla içselleştirmeyen bu zihniyet, seçimde en güzel cevabı İzmir'den alacak" dedi.

"Endişeye kapıldılar"

Başkan Şengül, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak İzmir'in sorunlarının çözümü ve vatandaşlarımızın hak ettiği hizmete kavuşması için çalışıyoruz. İzmir halkı da bu samimiyeti görüyor. İzmir'de, AK Parti ve Sayın Nihat Zeybekci'ye olan teveccüh her geçen gün artıyor. Bu durumun, belli kesimleri endişeye soktuğu açıkça ortada. İzmir için söyleyecek tek sözü olmayanlar, tek kurtuluşu algı operasyonlarında görüyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başarılı olmayacaklar. İzmir, yıllardır hayalini kurduğu belediyecilik anlayışına 31 Mart'ta AK Parti ile kavuşacak."

Zeybekci'nin istifa dilekçesi var

Öte yandan Zeybekci, 30 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na "Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde aday adayı olabilmek" için görevinden istifasına ilişkin dilekçe vermişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İl ticaret müdürleri artık daha aktif olacak'
23 Şubat 2019 18:30		 İşte Ak Parti'ye göre en kritik 3 il
23 Şubat 2019 18:20
Oktay: Zillet ittifakı gücünü FETÖ ve Kandil'den alıyor
23 Şubat 2019 18:07		 Bakan Soylu: Hadi gitsin de görelim
23 Şubat 2019 17:32
Kılıçdaroğlu'nun korumaları ile basın mensupları arasında arbede
23 Şubat 2019 17:28		 Kılıçdaroğlu, 21 ilde seçim çalışması yapacak
23 Şubat 2019 17:19
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim
23 Şubat 2019 17:15		 Yıldırım'dan 'İstanbul'a 23 Mavi Bayraklı Plaj' sözü
23 Şubat 2019 17:03
Bakan Gül: Kimse bir başkasının cezasını çekemez
23 Şubat 2019 16:30		 Gençlerden Erdoğan'a doğum günü hediyesi
23 Şubat 2019 16:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraf cevabı: Bu tablo Türkiye gerçeğidir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın susarak gider 1
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 2
Turşu Kavurma 2
kuru vaatte bulunmak 3
istanbul 4
izafiyet kuramı 1
kıvılcım nickli yazar 2
hatırlamak 3
sözlükteki sniper 2
saat takmak 3
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam