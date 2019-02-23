Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret edip, kentle ilgili bilgiler aldı. Ardından kentte faaliyet gösteren enerji sektörü ve STK temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Dönmez, 2002 yılında Türkiye'nin sadece 5 kentinde doğal gaz kullanılabildiğini belirtti. Bugün tüm Türkiye'nin doğal gazdan yararlandığını ifade eden Bakan Dönmez, şöyle dedi:

"2002'de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de sadece 5 ilimizde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamına doğal gaz götürmüş durumdayız. Yıl sonu itibarı ile Hakkari dahil 81 ilimize doğal gaz götürdük. Dere, tepe, göl demeden aştık. Hakikaten çok çetin şartlarda çalışıldı. Şehrin içinde gazı dağıtmak kolay değil. Doğal gazla, çağdaş yakıtla en son tanışan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla doğal gaz şebekesini götürmeden önce baktığınızda elektrik, su, kanalizasyon, telefon gibi birçok alt yapının gittiği yerde sonradan bu alt yapıyı götürmenin sorunları var. Yeri geliyor boruyu döşeyecek yer arıyorsunuz. Bu sorunlara rağmen 140 bin kilometre hat yapmışız. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre, biz neredeyse son 12 yılda 3,5 kat kazarak, tur atmışız. Türkiye'de artık hem elektrik hem de doğal gaz tarafından arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Hatta fazlamız var, ihraç edebilecek hale geldik. Geçtiğimiz yıl elektrik ihracatımız ithalatımızdan fazla oldu. Doğal gazda maalesef dışa bağlıyız. Elimizdeki kaynaklar yeterli değil. Dışa bağlı olmamıza rağmen kaynak çeşitlendirmesi yapmak şartı ile sistem güvenliğini en az iki kat arttırdık. Günlük sisteme doğal gaz verme kabiliyetimizi, 200 milyon metreküpten 314 milyon metreküpe çıkarttık. İki sene içerisinde bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkaracağız."

ÇİFTÇİYE ELEKTRİKTE YÜZDE 12 İNDİRİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çiftçiye süt yemi dağıtımı törenine katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı törende konuşan Bakan Dönmez, köylerde yaşayanların doğal gaz talepleri olduğunu ancak biyogaz çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Köylüler, bize 'ne zaman doğal gaz gelecek' demeye başladılar. Köylülere başka bir müjdemiz var. Kendi gazını kendi üretecek bir AR-GE çalışması başlatıyoruz. Doğal gaz değil, artık köylerde biyogaz üretilecek. Çok yakın zamanda biyogaz çalışmalarına hız vereceğiz, arkadaşlar bunun üzerine çalışıyorlar. Bir diğer müjdemiz de elektrik tarifeleriyle ilgili. Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik kullanımında daha ucuz imkanlardan elektrik alma hakkına sahiptiler. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 'Çalışın, tarım ve hayvancılıkta diğer alanlarda faaliyet gösteren elektrik tüketen müşterilerinde aynı gruba alın' dedi. Çalıştık ve bunu yapabiliriz. Sadece tarımsal sulamada değil, diğer faaliyetlerde de uğraşan çiftçi kardeşlerimiz de aynı tarifeden yararlanacaklar. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle en kısa sürede yararlanmaya başlayacaklar."

Bakan Dönmez ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından alandaki kuzuları sevdi ve 2 bin 800 çiftçiye 1400 ton koyun süt yemi dağıttı.