1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'nun korumaları ile basın mensupları arasında arbede

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in, Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısının açılış konuşması öncesi gazeteciler ile Kılıçdaroğlu'nun korumaları arasında tartışma çıktı.
 23 Şubat 2019 17:28
Yazdır
Kılıçdaroğlu'nun korumaları ile basın mensupları arasında arbede

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in, Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısının açılış konuşması öncesi gazeteciler ile Kılıçdaroğlu'nun korumaları arasında tartışma çıktı.

Korumaların sahne önünü boşaltmak için gazetecileri uzaklaştırmaya çalışmasına sinirlenen iki gazeteci, fotoğraf makinelerini protokolün önüne bıraktı.

Fotoğraf makineleri Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafçısı tarafından protokolün önünden alındı.

Belediye Başkan adayı Böcek'in projelerini tanıttığı sırada kesilen elektrik yaklaşık bir dakika sonra yeniden geldi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İl ticaret müdürleri artık daha aktif olacak'
23 Şubat 2019 18:30		 İşte Ak Parti'ye göre en kritik 3 il
23 Şubat 2019 18:20
Oktay: Zillet ittifakı gücünü FETÖ ve Kandil'den alıyor
23 Şubat 2019 18:07		 Bakan Soylu: Hadi gitsin de görelim
23 Şubat 2019 17:32
Kılıçdaroğlu, 21 ilde seçim çalışması yapacak
23 Şubat 2019 17:19		 Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim
23 Şubat 2019 17:15
İYİ Parti'nin adaylık itirazına AK Parti'den yanıt
23 Şubat 2019 17:11		 Yıldırım'dan 'İstanbul'a 23 Mavi Bayraklı Plaj' sözü
23 Şubat 2019 17:03
Bakan Gül: Kimse bir başkasının cezasını çekemez
23 Şubat 2019 16:30		 Gençlerden Erdoğan'a doğum günü hediyesi
23 Şubat 2019 16:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraf cevabı: Bu tablo Türkiye gerçeğidir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kambriyen patlaması 16
fiyat almak 1
memurun sakal bırakması 2
Ben buldum ben buldum 1
erkek kusarak gider 1
çocuk koşarak gider 1
yellenmek 4
pentagram 1
çok yorgunum 2
saat takmak 3
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam