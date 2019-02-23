Kılıçdaroğlu'nun korumaları ile basın mensupları arasında arbede
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in, Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısının açılış konuşması öncesi gazeteciler ile Kılıçdaroğlu'nun korumaları arasında tartışma çıktı.
|23 Şubat 2019 17:28
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CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in, Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısının açılış konuşması öncesi gazeteciler ile Kılıçdaroğlu'nun korumaları arasında tartışma çıktı.
Korumaların sahne önünü boşaltmak için gazetecileri uzaklaştırmaya çalışmasına sinirlenen iki gazeteci, fotoğraf makinelerini protokolün önüne bıraktı.
Fotoğraf makineleri Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafçısı tarafından protokolün önünden alındı.
Belediye Başkan adayı Böcek'in projelerini tanıttığı sırada kesilen elektrik yaklaşık bir dakika sonra yeniden geldi.
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