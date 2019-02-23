Görevden alınan başkan, 1,5 aydır ayrılmadı
Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, görevden alınarak BDDK kurul üyeliğine atanmasına rağmen 1,5 aydır mevcut görevinden ayrılmıyor.
|23 Şubat 2019 17:49
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Milli Gazetede yer alan habere göre; Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Ocak ayında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alınarak BDDK kurul üyeliğine atanmasına rağmen 1,5 aydır mevcut görevinden ayrılmıyor.
Aksu'nun görevden alınmasına rağmen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan ayrılmaması dikkat çekerken, Bankacılık Kanunu'na göre de suç işleniyor.
Bankacılık Kanunu'na göre BDDK kurul üyeleri, resmi görevleri süresince başka bir kamu kurumunda görev yapamıyorlar.
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