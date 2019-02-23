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FETÖ şüphelisi astsubay Bolu'da yakalandı

İSTANBUL merkezli, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay, Bolu'da gözaltına alındı.
 23 Şubat 2019 17:58
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FETÖ şüphelisi astsubay Bolu'da yakalandı

İSTANBUL merkezli, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay, Bolu'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Y.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Y.C.'nin Bolu'daki evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Y.C., Bolu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.
DHA
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