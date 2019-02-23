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'Çocukları soğuk değil, virüsler hasta ediyor'

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, soğuk algınlığının en çok virüsler nedeniyle olduğunu belirtti ve tedavileri hakkında bilgi verdi. Soğuk algınlığının çocukluk çağında daha sık görüldüğünü söyleyen Dr. Tahsin Özbek, soğuk, nemli hava, yorgunluk, stres ve beslenme bozukluklarının soğuk algınlığına zemin oluşturduğunu ifade etti.
 23 Şubat 2019 19:22
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'Çocukları soğuk değil, virüsler hasta ediyor'

Dr. Özbek "Burun ağız ve göz sekresyonlarında bulunan virüs, hasta kişiyle temasla bulaşabileceği gibi havada asılı kalan virüslerin solunum yoluyla veya virüs bulaşmış ortak kullanılan alanlardaki eşyalara, kapı kolu, telefon gibi objelere dokunulmasıyla dolaylı yoldan yayılabilir" ifadelerini kullandı.

"KULUÇKA SÜRESİNE DİKKAT"

1 ila 3 gün süren kuluçka dönemi sonunda kişinin kendini iyi hissetmeme ve üşüme evresine geçtiğini belirten Dr. Tahsin Özbek, şöyle konuştu:

"Virüsün yarattığı şişme, kızarıklık ve dokulardaki ısı artışı, bezlerde salgı artışı ve solunum yolu örtüsünde dökülmeler oluşur. Bu dönemde kuru bir tablo vardır. İştahsızlık, baş ve kas ağrıları, yüksek ateş, burunda tahriş ve hapşırık bu dönemdeki yakınmalardır. Yine bu dönemde burun içini örten mukoza dediğimiz örtü kurudur. Birkaç saat sonra bol sulu burun akıntısı, burun tıkanıklığı, koku almada güçlük ile karakterize dönem başlar. Burun içi örtüsünde kızarıklığa bağlı renk değişikliği görülür. Burun mukozasında oluşan ödemin sinüs ağızlarını tıkamasıyla yüz ağrıları, östaki küpünü tıkamasıyla kulaklarda basınç hissi oluşabilir. Genellikle bu aşamadan sonra hastalık kendi kendini sınırlayarak düzelir."

"BAKTERİLER VARSA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ UYGULANABİLİR"

Hastaların yüzde 0.5 ile yüzde 10'u arasında değişen bir oranda bakterilerin de etken olduğunu ve belirtilerinin devam ettiğini ifade eden Dr. Özbek, "Sulu ve açık renkli olan burun akıntısı koyulaşmaya ve sarı, yeşil bir renk almaya başlar. Akut sinüzit, akut orta kulak iltihabı, akut bademcik enfeksiyonu ve farenjit, bronşit ve hatta çocuklarda ishal ve boyunda lenf bezlerinde şişlik gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Etken olan virüslerin çok sayıda olması tam etkili aşıların yapılmasını engellemektedir. Hastalığın ilk döneminde burun tıkanıklığını gideren ilaç olarak ateş düşürücüler kullanılmalıdır. Yatak istirahati, sıvı alınımının arttırılması ve nemli bir ortam sağlanması alınabilecek önlemlerdendir. Bakterilerin katılımı ile oluşan ikincil enfeksiyonlar başlamışsa uygun antibiyotik kullanılmalıdır" dedi.

"SOĞUK ALGINLIĞI BULAŞICIDIR"

Dr. Özbek, soğuk algınlığı olan kişilerin özellikle astım ve kronik akciğer hastalığı olan kişilerden uzak durması gerektiğini belirtti ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.
DHA
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