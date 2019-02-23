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Aracına bindikleri taksiciyi döverek öldürdüler

Kadıköy'de aracına binen 3 kişi tarafında dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü.
 23 Şubat 2019 18:16
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Aracına bindikleri taksiciyi döverek öldürdüler

İstanbul Kadıköy'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 07.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bostancı Meydan Taksi durağında çalışan taksinin sürücüsü Aziz Kahraman (63) Bostancı'dan aldığı 3 kişiyle yola çıktı.

Yoldayken sürücü ve 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü Kahraman, araçtan indirilerek feci şekilde dövüldü.

Ağır yaralanan taksi sürücüsü kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Duraktaki arkadaşları haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Nurettin Gültekin "Emniyetin soruşturması devam ediyor. 3 kişilermiş. Acımız büyük. 15 senedir beraber taksicilik yaptık. Bu tür olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Aynı durakta çalışan başka bir meslektaşı ise "İşine saygılıydı, kimseyi üzmezdi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
DHA
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