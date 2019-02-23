1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti

Yayımlanan KBS duyurusuna göre, 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle, BES'e dahil edilmesi gerekirken sehven 1/4/2017 tarihi baz alındığı için sisteme dahil edilmeyenler, BES'e dahil edildi.
 23 Şubat 2019 18:22
Yazdır
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti

BES uygulaması kapsamında, 1/1/2017 tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmuş olanların otomatik olarak BES'e dahil edilmesi gerekmektedir.

Ancak uygulamada sehven 1/4/2017 tarihi esas alınarak 45 yaş tespiti yapılmıştır.

KBS'den yayımlanan duyuruya göre, 27/12/2018 tarihi öncesinde BES'e dahil edilmesi gereken çalışanlardan, 1/4/2017 değil 1.1./2017 tarihi itibariyle 45 yaşını dolduranlar BES'e dahil edilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Görevden alınan başkan, 1,5 aydır ayrılmadı
23 Şubat 2019 17:49		 İstanbul Havalimanı 4 mevsime de hazırlanıyor
23 Şubat 2019 16:02
Hayali gerçekleşti, bir günlüğüne trafik polisi oldu
23 Şubat 2019 15:54		 Aydın'da 497 bekçi yemin etti
23 Şubat 2019 15:38
Ticaret Bakanlığı, rotasyona tabi denetmenleri isimlerini belirledi
23 Şubat 2019 14:40		 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Öykü Arin' çağrısı
23 Şubat 2019 14:38
İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni Taşra Teşkilat yapısı
23 Şubat 2019 14:33		 Feyzioğlu: Çevre davasını doğru anlatamadık
23 Şubat 2019 14:27
Gıda üsleri geliyor
23 Şubat 2019 09:14		 PTT tanzim için depo kuracak
23 Şubat 2019 08:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yargıtay Başsavcısı: Üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraf cevabı: Bu tablo Türkiye gerçeğidir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yellenmek 4
sözlükteki sniper 2
nöbet tutmak 2
kaplumbağalar 1
kadın susarak gider 1
gök kubbede hoş bir sada bırakmak 2
izafiyet kuramı 1
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 1
ümit 3
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 2
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam