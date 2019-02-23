BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
Yayımlanan KBS duyurusuna göre, 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle, BES'e dahil edilmesi gerekirken sehven 1/4/2017 tarihi baz alındığı için sisteme dahil edilmeyenler, BES'e dahil edildi.
|23 Şubat 2019 18:22
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BES uygulaması kapsamında, 1/1/2017 tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmuş olanların otomatik olarak BES'e dahil edilmesi gerekmektedir.
Ancak uygulamada sehven 1/4/2017 tarihi esas alınarak 45 yaş tespiti yapılmıştır.
KBS'den yayımlanan duyuruya göre, 27/12/2018 tarihi öncesinde BES'e dahil edilmesi gereken çalışanlardan, 1/4/2017 değil 1.1./2017 tarihi itibariyle 45 yaşını dolduranlar BES'e dahil edilecektir.
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