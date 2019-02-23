8 bin kişilik bekçi alımı, Mart'ın ilk haftasında yayımlanacak

22 Şubat 2019 tarihinde 12 farklı POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 7570 kişilik 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi adayı yemin ederek mezun oldu. Bekçi adayları 24 Şubat Pazartesi günü göreve başlayacaklar.

Mart ayının ilk haftasında yapılacak duyuru ile birlikte yaklaşık 8 bin kişilik alıma start verilecek ve yeni süreç başlayacak.

Yapılacak bu yeni alımla beraber halihazırda 21 bin civarı olan bekçi sayısı 2.dönem bekçi adaylarının mezuniyetinden sonra 30 bine ulaşmış olacak.