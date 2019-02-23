Bakan Dönmez'den gizli ittifak vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı partilerin gizli ittifak yaptığını belirterek, "Bazıları açık ittifak yapıyor, biz söylüyoruz, ilkelerimiz belli, yolumuz, ülkümüz belli. Bazıları ittifakı açıklayamıyor." dedi.

Dönmez, MHP Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Sait Kılıç'ın seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı adayı olan Kılıç'a başarılar diledi.

Cumhur İttifakı'nda iki partinin vizyoner liderlerinin "önce millet, önce memleket ülküsüyle" yola çıktığını ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda millete karşı hain çetecilerin iş birliklerine hep birlikte şahit olduk ve bu millet coğrafyanın dört bir yanında karşı duruş gösterdi. Şimdi sandık yaklaşıyor. Bazıları açık ittifak yapıyor, biz söylüyoruz, ilkelerimiz belli, yolumuz, ülkümüz belli. Bazıları bunu açıklayamıyor. Bir gün önce Şanlıurfa'daydım, orada da açıklayamadıklarını gördüm. Buraya geldim, burada da bir gizli ittifak var. Niye söyleyemiyorlar, niye açıklayamıyorlar, bu milletten gizledikleri nedir? ama bu millet görüyor, biliyor ve gereken cevabı 31 Mart'ta sandıkta patlatırcasına verecek. Bizim ülkümüz, hakka giden yolun halkın rızasından geçtiğidir."

Açılışa, Gaziantep Büyükşehir Beldiye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay da katıldı.