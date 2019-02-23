Binlerce erkeğe baba olma umudu
|23 Şubat 2019 19:08
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hiç spermi bulunmadığı saptanan erkeklerde "öncü sperm" belirlenmesine olanak sağlandığını belirterek, bu yöntemle ilk gebeliğin elde edildiğini söyledi.
Özel bir tüp bebek merkezi sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısırlık nedenlerine bakıldığında yüzde 30'unun erkek nedenli olduğunu belirtti.
Azospermi vakanlarında menide canlı sperme rastlanamadığını ifade eden Pabuçcu, "Bu vakalara mikro tese adı verilen biyopsi işlemi yapıldığında ise öncül yuvarlak sperm hücrelerine rastlanabiliyor. Bu hücreler, günümüz tüp bebek tedavilerinde kullanılıyorsa da istenilen sonuçlar alınamıyor. Çünkü, yuvarlak öncül sperm hücreleri, yumurtayı sağlıklı şekilde dölleyemiyor. Birçok evli çift, sadece bu tanı konulmuş şekilde yıllardır bebek hasreti çekiyor." dedi.
"Japonya'da Prof. Dr. Tanaka'nın kliniğinde eğitim aldık"
Japonya'da yeni bir teknoloji ile öncül spermlerin yumurtayı dölleme kapasitelerinin artırıldığını anlatan Pabuçcu, "Elde edilen yuvarlak öncül sperm hücreleri, yumurta içerisine verilmeden önce özel birtakım süreçlerden geçiriliyor ve sonrasında yumurta, uzun süren bir özel teknik ile uyarılıyor yani aktive ediliyor. İşlenmiş yuvarlak hücre ve uyarılmış yumurta birleştirilip güzel embriyo gelişimi planlanıyor." bilgilerini verdi.
Bu tekniği, yerinde görmek ve öğrenmek için Japonya'da Prof. Dr. Atsushi Tanaka'nın laboratuvarında Türkiye'den embriyolog Semra Sertyel ile gittiklerini aktaran Pabuçcu, uygulamanın klinik ve laboratuvar aşamalarından sonra Türkiye'de kendi klinikleri için tüm ekipmanları tedarik ettiklerini söyledi.
Prof. Dr. Pabuçcu, Japonya'da öğrendikleri tekniği, 7 ay boyunca önce fare yumurtalarında denediklerini, başarılı sonuç elde ettikten sonra da insan yumurtası üzerinde uygulamaya başladıklarını ve ilk başarılı sonucu aldıklarını belirtti.
"Çok sağlıklı bir embriyo elde edildi"
Teknolojik alt yapı gerektiren işlemde, öncül spermlerle yumurtanın, özel birtakım işlemler ile bir araya getirilip dölleme işleminin uygulandığını aktaran Pabuçcu, yapılan işlem hakkında şunları ifade etti:
"Yapılan işlem esnasında, yuvarlak sperm hücresini patlattıktan sonra onun stoplazması ve çekirdeğini birbirinden ayırt ediyoruz. Bunun içinden DNA'sı uygun olanı alıp daha önce yumurtası aktive edilmiş, hazırlanmış yumurtaya enjekte ediliyor. Özel işlemler yapıldıktan sonra embriyonun gelişimine bakılıyor. Bunların çoğunda ikinci ve üçüncü günde embriyo gelişimi hiç olmuyordu. Bu bahsettiğimiz hastamızda çok kaliteli ve sağlıklı bir embriyo elde edildi.
Bu konuda çok sıkıntılı on binlerce erkek var. Bizden hep bir haber bekliyorlar. Müjdeli haberin de Ankara'dan gelmesine ekip ve klinik olarak mutluyuz. İnşallah bu gebelik Japonya'daki gibi sağlıklı bir gebelik olur. Biz de bu konuda ailelerimize güzel haberler vermeye devam ederiz."
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