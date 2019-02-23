1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz etti

MHP, Buğra Akın'ın adaylığını iptal eden İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz etti
 23 Şubat 2019 20:04
Yazdır
MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz etti

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı'nın MHP'li belediye başkan adayı Buğra Akın'ın başvurusunun düşürülmesine ilişkin İzmir İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişmeleri takip ettiklerini ve Dikili İlçe Seçim Kurulu'nun dün verdiği kararın ardından, parti avukatlarının bugün İl Seçim Kurulu'na giderek karara itiraz ettiklerini bildirdi.

İlçe Seçim Kurulunun yetki aşımı yaptığını savunan Şahin, "Mahkeme kararı siyasi haklardan kısıtlılık getirmemesine rağmen kurulun, şahsın adaylığını haksız olarak düşürdüğünü düşünüyoruz. İl Seçim Kurulu'na bu yönde itirazımızı yaptık. Kurul, pazartesi günü cevap verecek, bekliyoruz." dedi.

Buğra Akın'ın yöre halkı tarafından çok sevildiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Yaşananları, CHP'nin kalelerinin yıkılmasından rahatsızlık duyanların yaptığı oyun olarak düşünüyoruz. Biz, Buğra Akın ile orayı kazandığımızı düşünüyorduk. Bütün göstergeler ve kamuoyu bizden yanaydı. Arkadaşımızın tekrar döneceğini düşünüyoruz. Sonuçta her şartta CHP bir kalesini daha kaybedecek."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP, Meclis başkanlığında AK Parti'yi destekleyecek
23 Şubat 2019 20:08		 'Ezan okuduğum için mahkemeye çıkarıldım'
23 Şubat 2019 20:00
Bakan Dönmez'den gizli ittifak vurgusu
23 Şubat 2019 19:03		 Başkentliler memba kalitesinde su içecek
23 Şubat 2019 18:50
5 bin 240 hakim ve savcı eğitim alacak
23 Şubat 2019 18:34		 'İl ticaret müdürleri artık daha aktif olacak'
23 Şubat 2019 18:30
İşte Ak Parti'ye göre en kritik 3 il
23 Şubat 2019 18:20		 Oktay: Zillet ittifakı gücünü FETÖ ve Kandil'den alıyor
23 Şubat 2019 18:07
Bakan Soylu: Hadi gitsin de görelim
23 Şubat 2019 17:32		 Kılıçdaroğlu'nun korumaları ile basın mensupları arasında arbede
23 Şubat 2019 17:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
İşte Ak Parti'ye göre en kritik 3 il
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pentagram 1
kambriyen patlaması 16
allah'a göre zaman sorunsalı 1
yellenmek 4
Turşu Kavurma 2
mücadele 2
çocuk koşarak gider 1
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 2
saat takmamak 3
Kahve fincanı yanına kitap koyup resim çekmek 2
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam